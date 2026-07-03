Katia Aveiro deixa fãs de Cristiano Ronaldo em alvoroço com revelação privada e o craque é obrigado a reagir

Cristiano Ronaldo é o assunto do momento. Aos 41 anos, o craque português continua a fazer um brilharete no Campeonato do Mundo de seleções, mas Katia Aveiro deixou um aviso público que deixou os fãs desolados.

Nesta quinta-feira, 2 de julho, antes do jogo de Portugal contra a Croácia, Katia Aveiro, que participou no reality show Survivor, em Espanha, concedeu uma entrevista à imprensa onde confessou que este será o último Mundial do irmão mais novo, e provavelmente a última competição de seleções em que este representa o País.

«Pela informação que tenho, podem despedir-se. Eu acredito muito que este é a despedida, por isso aproveitem muito que vai ser difícil encontrar alguém como ele. Estou a falar da Seleção. Pela informação que tenho, de fonte segura, acredito que é a última dança», disse.

Já depois do jogo em que Portugal garantiu a sua passagem aos oitavos de final nesta competição, Cristiano Ronaldo reagiu às declarações feitas pela irmã, depois de ter sido confrontado com elas.

«O futuro do Cristiano não é importante neste momento. Falarei… Terei tempo, depois de ganhar ou de perder, falarei com a minha família e depois tomarei a decisão da melhor maneira. Já não tomo decisões com cabeça quente, agora é tudo com calma. Agora, é desfrutar do dia de hoje», disse, em declarações à Sport TV.