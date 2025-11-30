“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Katia Aveiro, 48 anos, está a viver uma nova fase da sua vida — mais leve, mais confiante e profundamente transformada. A irmã de Cristiano Ronaldo, 40 anos, perdeu 35 quilos ao longo dos últimos dois anos e meio e tem partilhado com os seguidores o seu percurso físico, emocional e espiritual.

Numa das suas mais recentes publicações, a empresária abriu finalmente o “álbum” que durante muito tempo evitou revisitar e mostrou fotografias antigas que nunca tinha tido coragem de transformar em recordações.

Veja o vídeo completo, em baixo.

“Olhei para aquela mulher e disse: ‘Meu Deus do céu, quem é esta?’”

Katia Aveiro recordou o momento em que viu as imagens tiradas no batizado da filha, na Madeira: “Eu estive dois anos e meio para abrir completamente este álbum de fotografias. (…) Assim que eu vi as fotografias, eu não quis fazer um álbum de recordações, porque eu olhei para aquela mulher e disse: ‘Meu Deus do céu, quem é esta mulher?’”

Hoje, com outra postura e outra energia, regressou àquele capítulo da sua vida com orgulho: “Eu sou aquela mulher, só que transformada. Eu mudei por fora, é verdade, mas mudei muito mais por dentro.”

“Perdi 35 quilos. Cuidei de mim como nunca tinha feito.”

A empresária revelou que, nas fotografias antigas, pesava 100 quilos. O processo de perda de peso, contudo, significou muito mais do que uma mudança física: “Perdi peso, 35 quilos. Cuidei mais de mim, como eu nunca tinha feito. Olhei para mim, para o meu eu, e transformei o meu corpo. Mas mantenho a minha alma.”

Dificuldades, críticas e superação

Katia Aveiro confessou que a jornada não foi fácil. Pelo contrário, enfrentou dúvidas, comentários negativos e até desvalorização vinda de pessoas próximas: “Houve quem duvidasse, até pessoas próximas diminuíram-me e feriram-me com palavras. Houve quem dissesse que eu não ia conseguir. Obrigada a vocês por isso. Se achavam que eu ia cair, foi exatamente aí que eu decidi levantar-me.”

Determinada, conseguiu virar a página: “Transformei-me e reconstruí-me. E aqui estou: firme, inteira, mais viva do que nunca.”

Uma mensagem para quem a segue: “Não precisam de mudar, precisam de transformar-se”

O testemunho de Katia Aveiro tem inspirado muitas mulheres, e a própria fez questão de deixar um conselho poderoso: “A minha vitória não é porque o meu corpo mudou, mas sim a força que sempre esteve cá dentro. (…) Cuidem-se. Não precisam de mudar, precisam de transformar-se. Eu não mudei, só me transformei.”

E remata com uma reflexão sobre autoestima e autovalorização: “Não tenham vergonha de serem quem são. Eu não tinha vergonha, estava era escondida e anulada. Agora eu penso em mim, depois penso nos outros, e está tudo certo.”