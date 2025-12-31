Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Ao Minuto

Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico
Fábio Daniel surpreende Cristina Ferreira com pormenor icónico

Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9
Brilhos, Lantejoulas e muita elegância: Esta foi a entrada triunfal dos ex-concorrentes do Secret Story 9

Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9
Começou! Está no ar a última Gala do Secret Story 9

A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas
A grande despedida dos finalistas! As palavras da Voz que deixaram todos em lágrimas

Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»
Finalistas conhecem finalmente o ex-noivo de Liliana! Pedro reage: «Teria trazido mais à casa do que o Fábio»

A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge
A reação hilariante dos finalistas à VT de apresentação de Marisa e Pedro Jorge

Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender
Zé vai ter impacto na relação com Liliana cá fora? A resposta de Fábio que o vai surpreender

Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações
Liliana vai dar metade do prémio a Fábio? O namorado esclarece tudo e faz revelações

A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana
A cara diz tudo! Esta foi a reação de Pedro ao ver o pedido de casamento de Zé e Liliana

Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos
Mistério desvendado! Vera expõe tudo o que Inês lhe disse quando comunicaram pelas mãos

Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»
Vera compara Pedro a Dylan e levanta polémica: «Isto aconteceu-me com ele...»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»
Liliana descontrola-se em discussão com Pedro sobre Zé: «Deixou o noivo ao Deus dará»

«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro
«Em off, ela dizia o que ele devia fazer»: Ex-concorrente implacável com Marisa e Pedro

«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas
«Tu querias a casa toda contra ti»: Liliana duramente criticada pelos colegas

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»
Pedro foi subestimado? Concorrente acredita que sim e gera discórdia: «Drama Queen do ano»

Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público
Qual foi o momento mais marcante do Secret Story 9? Estas são as respostas surpreendentes do público

Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!
Finalistas fazem campanha eleitoral para ganhar: e o momento é de ir às lágrimas!

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

O pedido de casamento mais estranho de sempre? Os sinais que Zé pode ter ignorado e que revelam tudo sobre Liliana

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

Voz não perdoa e manda boca a Liliana por causa de Zé: «Para sempre é muito tempo»

«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa
«Fui pedida em namoro ao som dessa música»: Liliana recorda ex namorado e lança uma farpa

Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico
Massagens e carinho pela manhã: Marisa e Pedro começam o dia em clima romântico

Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Katia Aveiro deixou uma mensagem carregada de emoções a Dolores Aveiro. Saiba os motivos.

É dia de festa para o clã Aveiro. Dolores Aveiro celebra 71 anos neste dia de Passagem de Ano, 31 de dezembro, e recebeu uma declaração de amor muito especial da filha Katia Aveiro. 

«Hoje é dia de agradecer … Pela vida dela… Pela presença dela… Por tudo o que ela representa 🤍 A Dolores faz anos. Que Deus cuide e abençoe a minha mãe. Só saúde e vida já lhe basta. Porque o resto a gente arranja», escreveu a cantora, na legenda de duas fotografias que partilhou ao lado da matriarca do Clã Aveiro. 

Ora veja aqui a publicação de Katia Aveiro:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotografias de Katia Aveiro que preparámos para si

Kátia Aveiro atravessou fase difícil. Mas fez isto e transformou-se numa nova mulher

 

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo profundo, onde revelou que passou por um período mais conturbado, mas conseguiu reerguer-se e transformar-se numa nova mulher. 

Num vídeo partilhado na sua página de Instagram, a empresária começou por referir que se sentiu motivada a deixar esta reflexão, após ter lido uma mensagem de uma seguidora, que lhe chamou a atenção. 

«Ela não tinha vontade de viver, andava triste, mas seguia-me porque eu inspirava-a , passava boa energia para ela. Há sempre motivos para dar uma animada e eu graças a Deus tenho motivos para me animar, para me cuidar, porque para eu fazer os meus felizes, eu tenho que estar feliz», disse. 

 

Depois, Kátia Aveiro recordou a fase menos feliz: «Durante algum tempo eu vivia disfarçando dores, gatilhos, rótulos, mágoas, dúvidas e às vezes vivendo a vida dos outros quando na verdade eu teria que me preocupar comigo em primeiro lugar e viver a minha vida antes de viver a vida dos outros». 

«Estes últimos anos têm-me feito refletir muito e aprender que eu tinha que viver mais por mim, pelos meus filhos e depois vinham as outras preocupações e quando a gente aprende isso, a gente melhora em tudo, cabeça e corpo», afirmou. 

A irmã de Cristiano Ronaldo contou ainda o que fez para ultrapassar esse período: «Muita gente me pergunta o que eu fiz para mudar: comecei a cuidar de mim, a olhar mais para mim, comecei a falar ‘não’, é libertador e isso curou-me de dúvidas, de mágoas, de medos, de ansiedades, de gatilhos, de coisas que eu carregava e não me pertenciam». 

Na legenda da publicação, Kátia Aveiro escreveu ainda: «Minha cura começou no dia em que parei de aceitar menos do que eu mereço.E tu?? Começas quando?». 

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

 

Katia Aveiro, 48 anos, está a viver uma nova fase da sua vida — mais leve, mais confiante e profundamente transformada. A irmã de Cristiano Ronaldo, 40 anos, perdeu 35 quilos ao longo dos últimos dois anos e meio e tem partilhado com os seguidores o seu percurso físico, emocional e espiritual.

Numa das suas mais recentes publicações, a empresária abriu finalmente o “álbum” que durante muito tempo evitou revisitar e mostrou fotografias antigas que nunca tinha tido coragem de transformar em recordações.

Veja o vídeo completo, em baixo.

 

“Olhei para aquela mulher e disse: ‘Meu Deus do céu, quem é esta?’”

Katia Aveiro recordou o momento em que viu as imagens tiradas no batizado da filha, na Madeira: “Eu estive dois anos e meio para abrir completamente este álbum de fotografias. (…) Assim que eu vi as fotografias, eu não quis fazer um álbum de recordações, porque eu olhei para aquela mulher e disse: ‘Meu Deus do céu, quem é esta mulher?’”

Hoje, com outra postura e outra energia, regressou àquele capítulo da sua vida com orgulho: “Eu sou aquela mulher, só que transformada. Eu mudei por fora, é verdade, mas mudei muito mais por dentro.”

“Perdi 35 quilos. Cuidei de mim como nunca tinha feito.”

A empresária revelou que, nas fotografias antigas, pesava 100 quilos. O processo de perda de peso, contudo, significou muito mais do que uma mudança física: “Perdi peso, 35 quilos. Cuidei mais de mim, como eu nunca tinha feito. Olhei para mim, para o meu eu, e transformei o meu corpo. Mas mantenho a minha alma.”

Dificuldades, críticas e superação

Katia Aveiro confessou que a jornada não foi fácil. Pelo contrário, enfrentou dúvidas, comentários negativos e até desvalorização vinda de pessoas próximas: “Houve quem duvidasse, até pessoas próximas diminuíram-me e feriram-me com palavras. Houve quem dissesse que eu não ia conseguir. Obrigada a vocês por isso. Se achavam que eu ia cair, foi exatamente aí que eu decidi levantar-me.”

Determinada, conseguiu virar a página: “Transformei-me e reconstruí-me. E aqui estou: firme, inteira, mais viva do que nunca.”

Uma mensagem para quem a segue: “Não precisam de mudar, precisam de transformar-se”

O testemunho de Katia Aveiro tem inspirado muitas mulheres, e a própria fez questão de deixar um conselho poderoso: “A minha vitória não é porque o meu corpo mudou, mas sim a força que sempre esteve cá dentro. (…) Cuidem-se. Não precisam de mudar, precisam de transformar-se. Eu não mudei, só me transformei.”

E remata com uma reflexão sobre autoestima e autovalorização: “Não tenham vergonha de serem quem são. Eu não tinha vergonha, estava era escondida e anulada. Agora eu penso em mim, depois penso nos outros, e está tudo certo.”

