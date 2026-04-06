Katia Aveiro assiste a uma morte num avião. Este é o depoimento da irmã de Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro regressou temporariamente a Portugal. A viagem aconteceu num domingo de Páscoa e, ainda antes da descolagem, os passageiros acabaram por testemunhar a morte de uma mulher a bordo.

Ainda no Brasil, a empresária partilhou um vídeo no Instagram, onde se ouve o comandante a explicar o sucedido. «Há algumas horas, antes de descolar, em Porto Alegre e já quase, quase a sair, uma passageira sofreu um ataque cardíaco súbito (fulminante)", escreveu na legenda. Para a irmã de Cristiano Ronaldo, foram "minutos muito tensos, visivelmente detectável nos olhos da tripulação. Eles foram incríveis, rápidos nos primeiros socorros e nitidamente preparados e equipados para estas situações.», começou por explicar.

Cerca de onze horas depois, já em Lisboa e ainda no aeroporto, Katia Aveiro deu mais pormenores sobre o que aconteceu. Com o objetivo de "enaltecer" a atuação da tripulação, falou sobre a "fatalidade" vivida ainda "em terra". «Via-se o pânico nos olhos deles, mas eles foram incríveis", sublinhou, rejeitando a ideia de estar a partilhar a situação por "sensacionalismo". "A ambulância parou ao lado da janela do avião onde eu estava sentada. A senhora, infelizmente, saiu já sem vida. Passou ao meu lado, nas escadinhas de emergência, mas é óbvio que eu não gravei", referiu, acrescentando: "Estas coisas são muito delicadas e, muitas vezes, é incompreensível. Mas Deus sabe de todas as coisas».

Sobre a vítima, a empresária revelou: «Aquela senhora entrou no avião para fazer um passeio em Portugal, supostamente, e já não saiu de Porto Alegre. Saiu do avião já sem vida, pela informação que tivemos», finalizou.