Estrela de reality show anuncia doença e culpa o ex-marido

A estreia da sétima temporada de “Keeping Up with the Kardashians” ficou marcada por uma revelação inesperada e preocupante feita por Kim Kardashian. A empresária e estrela de reality show, de 45 anos, revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral.

Kim Kardashian associou o problema de saúde a um período particularmente difícil da sua vida pessoal: o divórcio de Kanye West. O ex-casal esteve casado durante oito anos e tem quatro filhos em comum: North, Saint, Chicago e Psalm. o fim do relacionamento dos dois não foi nada pacifico. «Acho que o meu corpo simplesmente reagiu a tudo o que vivi. Foram anos de tensão, de tentar manter a calma por causa das crianças», confessou a socialite.

O episódio, intitulado “Feels Like the Old Days”, mostra Kim Kardashian a realizar exames de imagem ao cérebro, quando é possível ouvir a socialite dizer: “Há um pequeno aneurisma”, enquanto as imagens médicas são exibidas num monitor.

Um aneurisma cerebral ocorre quando um ponto de um vaso sanguíneo no cérebro se dilata, formando uma espécie de bolha. Embora muitos casos sejam benignos, a sua rutura pode causar uma hemorragia cerebral — uma emergência médica com risco de vida.

No episódio, Kourtney Kardashian Barker, irmã mais velha de Kim, reage com um simples e surpreso “Uau”.

Ainda sem esclarecer se apresenta sintomas ou se está sob tratamento, Kim desabafa sobre o impacto emocional da notícia: “Eles dizem: ‘Apenas stress’”. Mais à frente, o episódio mostra Kim a refletir sobre o momento difícil que está a viver: “Esta foi a semana mais difícil da minha vida.”

Até ao momento, os representantes da estrela de reality show — incluindo o seu agente, assessor de imprensa e advogado — não responderam aos pedidos de comentário da imprensa internacional.

Kim Kardashian é considerada uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo, com uma fortuna avaliada em milhares de milhões de dólares. O seu sucesso advém de uma carreira multifacetada que inclui televisão, negócios de cosmética e moda, bem como uma forte presença nas redes sociais.

A celebridade ganhou notoriedade global com o reality show “Keeping Up with the Kardashians” e, em 2021, pediu o divórcio do rapper Kanye West, após quase sete anos de casamento. O ex-casal tem quatro filhos.