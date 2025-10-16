Estrela de reality show lança produto tendência que está a chocar tudo e todos

Kim Kardashian, 44 anos, voltou a ser o centro das atenções. A empresária e estrela norte-americana apresentou esta terça-feira, 14 de outubro, uma nova linha de roupa íntima que está a dar que falar — e a dividir opiniões em todo o mundo. Chama-se “The Ultimate Bush” e consiste em cuecas com pelos sintéticos que imitam pelos púbicos.

Nas redes sociais, Kim Kardashian mostrou o novo produto da marca SKIMS com o entusiasmo habitual:

“Com a nossa nova e ousada Faux Hair Panty, pode ter a cor que quiser. Temos cores diferentes, cabelos diferentes. É a loucura”, escreveu a empresária.

A coleção oferece três tonalidades — ruivo, loiro e castanho — e pode ser adquirida nas versões lisa ou encaracolada. Veja, em cima, na galeria.

Como seria de esperar, o lançamento não passou despercebido. Em poucas horas, as “cuecas com pelos” tornaram-se virais, acumulando milhares de comentários e partilhas.

Polémica (e gargalhadas) também em Portugal

O tema chegou rapidamente à televisão portuguesa. No programa “Dois às 10”, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram a novidade em direto. Entre risos, Cristina confessou-se surpreendida, enquanto Cláudio reagiu com humor e espanto:

“Acho um horror!”, atirou o apresentador, arrancando gargalhadas no estúdio.

Veja o vídeo do comentário na íntegra.

Nas redes sociais, o debate segue aceso. Há quem veja a ideia como uma jogada de marketing genial — mais uma de Kim Kardashian — e quem a considere simplesmente absurda. Entre memes, piadas e teorias sobre o futuro da moda íntima, a dúvida persiste: será esta a tendência mais ousada (ou insólita) do ano?

A estratégia de Kim: provocar para vender

Esta não é a primeira vez que Kim Kardashian recorre à provocação para promover um produto. Da cinta modeladora ao sutiã com “push-up invisível”, a empresária sabe como transformar cada lançamento num fenómeno mediático global. E, pelo que se vê, “The Ultimate Bush” cumpre na perfeição essa missão: chocar, divertir e, claro, vender.

Com um marketing que mistura humor, irreverência e empoderamento, Kim Kardashian continua a desafiar os limites da moda — e a dominar as conversas online.