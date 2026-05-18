O truque de Kina para ter a barriga lisa aos 63 anos. E pode ser feito em qualquer lugar

Aos 63 anos, Kina continua a surpreender os seguidores pela excelente forma física — especialmente pela barriga tonificada e lisa que exibe sem problemas. E o segredo pode estar num exercício simples que, segundo a própria, pode ser feito praticamente em qualquer lugar.

Num vídeo recente partilhado no Instagram, a ex-concorrente mostrou o truque que utiliza para trabalhar a zona abdominal: a chamada “parede abdominal”: um exercício de contração do abdómen que ajuda a fortalecer a musculatura profunda da barriga. A grande vantagem? Não exige máquinas, ginásio nem equipamentos específicos.

“É uma maneira simples e prática de fazer a parede abdominal”, explicou, enquanto demonstrava o exercício. Kina destacou ainda a importância da respiração durante a prática: “No processo sigam sempre respirando normalmente! Foco e determinação”, aconselhou Kina.

O método, que pode ser realizado em casa, no trabalho ou até durante pequenas pausas do dia, está a conquistar curiosidade entre os fãs, sobretudo pela simplicidade e pelos resultados visíveis apresentados pela antiga concorrente televisiva.

Com disciplina e consistência, Kina prova que a idade está longe de ser um obstáculo quando o objetivo é cuidar do corpo e manter o bem-estar.