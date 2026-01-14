«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Kina foi a última expulsa da "1ª Companhia" e no dia seguinte à sua saída chocou o País no 'Dois às 10', ao revelar que tinha perdido um sobrinho enquanto estava dentro da casa, após ele ter posto termo à vida.

Agora, a ex-concorrente mostrou-se a caminho do funeral do sobrinho, visivelmente abalada: «Ainda não tive tempo de falar convosco desde que saí da primeira companhia pelo simples facto de que não tenho estado bem, não tenho estado mesmo bem e a todos os níveis, física e psicologicamente»

«Neste momento estou indo para o funeral do meu sobrinho», contou num vídeo partilhado no Instagram, onde revela uma coincidência que marcou o dia trágico, ainda dentro da base da 1ª Companhia: «No dia em que vocês me viram a ir buscar o rosário e que a Andrea fazia aquilo à mão e levava ao pescoço e que o Filipe estava em transe, morreu meu sobrinho».

Kina acrescentou: «Não é um sobrinho que eu não via, foi um sobrinho que eu criei, que eu ajudei a criar, que dormia no berço ao lado da minha cama, eu fiz parte da infância dele e da vida dele. Estou destruída».

«Os comentários que vocês deixam nos meus perfis, dá-me igual. Este vídeo é para quem gosta de mim. Não é para quem me está pisando, é para quem gosta de mim. Portanto, logo que eu esteja bem, eu vou explicar a todos, um por um, o meu comportamento, sabendo vocês todos que sempre existe uma ação e uma reação. E eu só fui reação», sublinhou.

Kina falou ainda de Filipe Delgado: «Quanto ao Filipe, gosto muito dele. O não ter brindado naquele dia tem um motivo, era chamá-lo à realidade, mas ele sabe disso. Ele sabe que eu gosto muito dele e para mim ele é o justo vencedor. Beijinho a todos e espero em breve poder ter uma conversa muito séria convosco. Beijinhos».