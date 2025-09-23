«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Farpas e gritos! Kina parte para o ataque e Afonso e Miranda ficam sem reação. Todas as imagens

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

Era um ícone da moda nos anos 80 e agora regressa às luzes da ribalta: esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

Kina foi uma das mais emblemáticas concorrentes do Big Brother Verão e tem uma história de vida impressionante. A estilista, de 62 anos, foi convidada do Para Si, do V+, e falou, sem tabus, sobre a relação com o ex-companheiro, Hélder, e a dolorosa experiência da sua morte nos seus braços.

«Fui muito amada, mas nunca o suficiente. O meu primeiro amor, o meu primeiro marido, ele tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica», começou por revelar Kina.

E prosseguiu: «Então, eu preferi ser amiga dele e ele faleceu nos meus braços, há quatro anos. Eu atravessei o mundo por ele, para tentar salvá-lo, mas não consegui».

Kina explicou ainda porque é que decidiu separar-se. «Eu tive de deixá-lo porque eu não conseguia ser eu. Eu sempre me preferi a mim. Depois, quando tens um filho, passas a pôr os filhos à tua frente. Quando me separo, já tinha o Alexandre. O Alexandre era a minha razão de viver, já não era eu», adiantou.

