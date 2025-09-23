Ao Minuto

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:46
«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços» - Big Brother

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão, fala abertamente sobre a perda do ex-marido, que lhe morreu nos braços.

Kina foi uma das mais emblemáticas concorrentes do Big Brother Verão e tem uma história de vida impressionante. A estilista, de 62 anos, foi convidada do Para Si, do V+, e falou, sem tabus, sobre a  relação com o ex-companheiro, Hélder, e a dolorosa experiência da sua morte nos seus braços. 

«Fui muito amada, mas nunca o suficiente. O meu primeiro amor, o meu primeiro marido, ele tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica», começou por revelar Kina.

E prosseguiu: «Então, eu preferi ser amiga dele e ele faleceu nos meus braços, há quatro anos. Eu atravessei o mundo por ele, para tentar salvá-lo, mas não consegui».

Kina explicou ainda porque é que decidiu separar-se. «Eu tive de deixá-lo porque eu não conseguia ser eu. Eu sempre me preferi a mim. Depois, quando tens um filho, passas a pôr os filhos à tua frente. Quando me separo, já tinha o Alexandre. O Alexandre era a minha razão de viver, já não era eu», adiantou.

Veja aqui as declarações completas de Kina:

