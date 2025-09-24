Morte aos 33 anos. Antes de partir, ex-concorrente de reality show revelou o seu único arrependimento de vida

Morre Kirk Medas, astro de "Floribama Shore", aos 33 anos: revelou único arrependimento em post antes de partir

O mundo da televisão de reality shows ficou de luto com a morte de Kirk Medas (1992-2025), estrela do programa “Floribama Shore”, da MTV. O norte-americano tinha 33 anos e faleceu vítima de uma pancreatite necrosante, após duas semanas internado num hospital em Miami.

A notícia foi confirmada pela família do ex-concorrente, no passado dia 2 de maio, através das redes sociais, e rapidamente ganhou destaque na imprensa internacional, com portais como o TMZ e o Daily Mail a noticiarem a perda.

Kirk Medas participou em 25 episódios do reality show “Floribama Shore”, transmitido entre 2017 e 2020, onde conquistou os fãs pelo seu carisma.

Último post com reflexão emocionante

No dia 5 de março, menos de dois meses antes de morrer, Kirk Medas partilhou um vídeo na academia, acompanhado de uma reflexão sobre a sua vida e mudanças recentes.

“Perdi muito no ano passado, mas permaneci resiliente através de tudo. Mente, corpo, espírito. Mudar completamente o meu estilo de vida foi o começo. Deixar a bebida e pegar na Bíblia foi a melhor coisa que já fiz. O meu único arrependimento é não ter feito estas mudanças mais cedo na vida. Ainda estou longe da perfeição, mas a minha mente está muito mais clara. Essa é a solidão que os homens devem enfrentar. Eu contra eu”, escreveu o ex-participante de reality.

A publicação está agora repleta de mensagens de despedida e homenagens de fãs. “Feliz que tenhas encontrado o foco nos teus instantes finais. Descansa em paz”, comentou um seguidor. “Rezando por ti e pela tua família”, partilhou outro. “Encontraste a liberdade e a paz”, acrescentou mais alguém.

A morte precoce de Kirk Medas deixou em choque a comunidade de fãs de reality shows e levanta reflexões sobre saúde, espiritualidade e as mudanças de vida que o próprio assumiu nos seus últimos meses.

Veja aqui o último vídeo partilhado por Kirk Medas.