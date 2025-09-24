Morte aos 33 anos. Antes de partir, ex-concorrente de reality show revelou o seu único arrependimento de vida

Ao Minuto

18:18
Leandro não tem duvidas que Fábio sairá da casa domingo: «Quero acreditar no ser humano» - Big Brother
02:18

Leandro não tem duvidas que Fábio sairá da casa domingo: «Quero acreditar no ser humano»

18:14
«Não fala com mais ninguém assim»: Ana não poupa Pedro - Big Brother
00:46

«Não fala com mais ninguém assim»: Ana não poupa Pedro

17:40
Discórdia por causa de Leandro! Ana Cristina passa-se com os colegas - Big Brother
06:26

Discórdia por causa de Leandro! Ana Cristina passa-se com os colegas

17:34
As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story - Big Brother

As fotos mais ousadas da 'ex' de Afonso Leitão que agora é concorrente do Secret Story

17:31
Inês reage a atitudes de Leandro: «Palhacinho do circo» - Big Brother
04:31

Inês reage a atitudes de Leandro: «Palhacinho do circo»

17:29
Rui critica atitude de Leandro: «Não tem cabimento nenhum» - Big Brother
03:44

Rui critica atitude de Leandro: «Não tem cabimento nenhum»

17:08
Casal em discussão! Pedro atira a Marisa: «Não é porque o Bruno fala...» - Big Brother
12:25

Casal em discussão! Pedro atira a Marisa: «Não é porque o Bruno fala...»

16:32
Limites ultrapassados! Lídia e Raquel numa discussão cara a cara: «Não me berres!» - Big Brother
05:08

Limites ultrapassados! Lídia e Raquel numa discussão cara a cara: «Não me berres!»

16:24
Aos gritos e frente a frente: Lídia e Raquel ‘explodem’ na discussão mais acesa desta edição - Big Brother
04:09

Aos gritos e frente a frente: Lídia e Raquel ‘explodem’ na discussão mais acesa desta edição

16:22
Bruno Simão arrasa Leandro: «É mesmo patético isto este papel» - Big Brother
07:46

Bruno Simão arrasa Leandro: «É mesmo patético isto este papel»

16:21
«Ela não é inocente»: Inês faz acusações a Marisa Susana! Veja a reação - Big Brother
06:32

«Ela não é inocente»: Inês faz acusações a Marisa Susana! Veja a reação

16:20
Vera alerta Carina sobre amizade com Leandro: «Vais-te desiludir» - Big Brother
04:02

Vera alerta Carina sobre amizade com Leandro: «Vais-te desiludir»

16:20
Marisa Susana indignada com Raquel: «Cada vez que digo uma coisa...» - Big Brother
05:59

Marisa Susana indignada com Raquel: «Cada vez que digo uma coisa...»

16:17
Marisa passa-se com Bruna: «Quando a conversa não é contigo, agradeço que te cales» - Big Brother
05:57

Marisa passa-se com Bruna: «Quando a conversa não é contigo, agradeço que te cales»

16:06
Lídia parada no jogo? Ana Cristina atira: «Podes começar tu a dar suminho» - Big Brother
03:28

Lídia parada no jogo? Ana Cristina atira: «Podes começar tu a dar suminho»

15:52
Ana Cristina acusa Liliana de se fazer de vítima: «A culpa vem toda de ti» - Big Brother
07:23

Ana Cristina acusa Liliana de se fazer de vítima: «A culpa vem toda de ti»

15:51
Ana Cristina acusa Lídia de falsidade: «Queres aparecer, mas queres ser amiga de toda a gente» - Big Brother
07:23

Ana Cristina acusa Lídia de falsidade: «Queres aparecer, mas queres ser amiga de toda a gente»

15:45
Como era a vida de Liliana e Zé antes do Secret Story e sem Fábio? As fotos falam por si - Big Brother

Como era a vida de Liliana e Zé antes do Secret Story e sem Fábio? As fotos falam por si

15:39
Sandro e Pedro discutem por causa de Cristiano Ronaldo! Veja o que aconteceu - Big Brother
09:43

Sandro e Pedro discutem por causa de Cristiano Ronaldo! Veja o que aconteceu

15:34
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio) - Big Brother

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

15:30
Dylan e Leandro em discussão! Liliana intervém e acusa: «Faz-se de sonso» - Big Brother
04:16

Dylan e Leandro em discussão! Liliana intervém e acusa: «Faz-se de sonso»

14:36
«Estás a revelar-te. Se vens à procura de palco...»: Leandro desentende-se com Liliana - Big Brother
02:26

«Estás a revelar-te. Se vens à procura de palco...»: Leandro desentende-se com Liliana

12:54
«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo - Big Brother
02:53

«Ela fugiu daqui...»: Balão 'invade' a casa e os concorrentes conspiram sobre novo segredo

12:45
«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas - Big Brother
01:13

«Foi uma criança criminosa?»: Segredo de Sandro na mira dos colegas

12:21
«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum - Big Brother
02:19

«Acho que são ex-namorados»: Concorrentes insistem que Liliana e Fábio têm segredo em comum

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Morte aos 33 anos. Antes de partir, ex-concorrente de reality show revelou o seu único arrependimento de vida

Morte aos 33 anos. Antes de partir, ex-concorrente de reality show revelou o seu único arrependimento de vida - Big Brother

Kirk Medas, astro de “Floribama Shore”, morreu aos 33 anos vítima de pancreatite. Em um dos últimos posts, revelou seu único arrependimento na vida.

Morre Kirk Medas, astro de "Floribama Shore", aos 33 anos: revelou único arrependimento em post antes de partir

O mundo da televisão de reality shows ficou de luto com a morte de Kirk Medas (1992-2025), estrela do programa “Floribama Shore”, da MTV. O norte-americano tinha 33 anos e faleceu vítima de uma pancreatite necrosante, após duas semanas internado num hospital em Miami.

A notícia foi confirmada pela família do ex-concorrente, no passado dia 2 de maio, através das redes sociais, e rapidamente ganhou destaque na imprensa internacional, com portais como o TMZ e o Daily Mail a noticiarem a perda.

Kirk Medas participou em 25 episódios do reality show “Floribama Shore”, transmitido entre 2017 e 2020, onde conquistou os fãs pelo seu carisma.

Último post com reflexão emocionante

No dia 5 de março, menos de dois meses antes de morrer, Kirk Medas partilhou um vídeo na academia, acompanhado de uma reflexão sobre a sua vida e mudanças recentes.

Perdi muito no ano passado, mas permaneci resiliente através de tudo. Mente, corpo, espírito. Mudar completamente o meu estilo de vida foi o começo. Deixar a bebida e pegar na Bíblia foi a melhor coisa que já fiz. O meu único arrependimento é não ter feito estas mudanças mais cedo na vida. Ainda estou longe da perfeição, mas a minha mente está muito mais clara. Essa é a solidão que os homens devem enfrentar. Eu contra eu”, escreveu o ex-participante de reality.

A publicação está agora repleta de mensagens de despedida e homenagens de fãs. “Feliz que tenhas encontrado o foco nos teus instantes finais. Descansa em paz”, comentou um seguidor. “Rezando por ti e pela tua família”, partilhou outro. “Encontraste a liberdade e a paz”, acrescentou mais alguém.

A morte precoce de Kirk Medas deixou em choque a comunidade de fãs de reality shows e levanta reflexões sobre saúde, espiritualidade e as mudanças de vida que o próprio assumiu nos seus últimos meses.

Veja aqui o último vídeo partilhado por Kirk Medas.

 

 

Em cima, veja a galeria de imagens da ex-estrela de reality show, que preparámos para si.

Relacionados

Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9
Temas: Kirk Medas Morte Reality Show Floribama Shore

Fora da Casa

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Há 2h e 6min
Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

Há 2h e 9min
Amizade ou romance? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam toda a verdade pós Big Brother Verão

Amizade ou romance? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam toda a verdade pós Big Brother Verão

Há 2h e 14min
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Hoje às 12:14
Marie mostra resultado de procedimento estético. E não é o que estava à espera

Marie mostra resultado de procedimento estético. E não é o que estava à espera

Hoje às 12:13
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Hoje às 11:29
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele

Hoje às 12:14
Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção

Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção

Hoje às 09:42
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
04:04

Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»

Ontem às 23:27
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Há 2h e 49min
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos

Hoje às 11:29
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

Há 1h e 20min
«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Há 2h e 1min
“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Há 2h e 6min
Amizade ou romance? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam toda a verdade pós Big Brother Verão

Amizade ou romance? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam toda a verdade pós Big Brother Verão

Há 2h e 14min
Como era a vida de Liliana e Zé antes do Secret Story e sem Fábio? As fotos falam por si

Como era a vida de Liliana e Zé antes do Secret Story e sem Fábio? As fotos falam por si

Há 2h e 38min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Ontem às 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Ontem às 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

Ontem às 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

Ontem às 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

É a hora do adeus para Francisco Monteiro: "O que é bom acaba depressa"

Há 25 min
Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Jéssica Antunes atualiza estado de saúde do filho: "Deu-nos uma pequena esperança"

Há 1h e 50min
Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Em desespero, Sandrina Pratas faz desabafo: "Não aguento"

Há 2h e 4min
«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 2h e 16min
Ao lado de Inês Morais e Jéssica Vieira, Marcia Soares confessa: "A sentir-me injustiçada"

Ao lado de Inês Morais e Jéssica Vieira, Marcia Soares confessa: "A sentir-me injustiçada"

Há 2h e 40min
Ver Mais Outros Sites