Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Lachlan Di Sebastiano, uma das figuras mais populares do reality show Australia Shore, voltou a surpreender os fãs. Desta vez, não por uma festa ou drama televisivo, mas por um acidente insólito que aconteceu enquanto trabalhava.

O australiano de 26 anos contou tudo através dos stories do Instagram, onde partilhou a história bizarra que rapidamente ganhou destaque nas redes e até na imprensa internacional.

O acidente inesperado no telhado

Segundo Lachlan Di Sebastiano, tudo aconteceu esta quinta-feira (27), enquanto realizava um trabalho num telhado em Melbourne. O que era para ser um dia comum de trabalho acabou por transformar-se num momento doloroso… e, de certa forma, surreal.

“Acreditem em mim, estou a fazer um telhado e a faca cai sobre as telhas velhas e eu sentei-me em cima dela”, explicou o jovem, ainda incrédulo com a situação.

Pouco depois, partilhou o pedido que deixou os seguidores alarmados — e outros a rir da trapalhada: “Algum especialista acha que preciso de pontos? Acabei de me esfaquear sem querer.”

O influenciador mostrou mesmo as nádegas a sangrar, exibindo a zona afetada para comprovar o acidente. No entanto, não atualizou os fãs quanto ao tratamento da ferida, deixando a dúvida sobre se acabou ou não por precisar de suturas.

O episódio rapidamente ganhou projeção fora da Austrália, tendo sido noticiado pelo Daily Mail, que classificou o incidente como “bizarro” e digno de um guião cómico.

Quem é Lachlan Di Sebastiano?

Conhecido pelo seu temperamento extrovertido, boa disposição e momentos hilariantes, Lachlan Di Sebastiano tornou-se uma das caras mais emblemáticas de Australia Shore, um reality onde um grupo de jovens divide uma casa, trabalha, sai à noite e vive intensamente festas, romances e inevitáveis dramas.

O jovem australiano soma milhares de seguidores e mantém uma relação próxima com o público, partilhando rotinas, aventuras… e agora também acidentes menos glamorosos.