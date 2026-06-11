Icónica ex-concorrente aumenta a família. E o anúncio é amoroso: «Depois de meses consegui»

Entrou num reality-show da TVI e agora surpreendeu os fãs ao partilhar uma novidade muito especial: Lara Moniz, ex-concorrente de O Triângulo, revelou que decidiu aumentar a família com a chegada de um novo companheiro de quatro patas.

Através de um vídeo publicado no Instagram, Lara apresentou oficialmente Zack, o cão que há muito desejava ter, mas que durante anos foi impedida de adotar devido às alergias de que sofre. A jovem explicou que a chegada do animal representa a concretização de um sonho antigo, tornado possível após um longo processo.

«Omgggggg 😭😭😭😭😭😭 Depois de muito tempo a querer ter um cão mas não poder por causa das minhas alergias … 😭 depois de muitas vacinas / imunoterapia para atenuar os meus sintomas… consegui dar o passo que tanto queria e fui buscá-lo 🥹😭», começou por escrever.

Lara Moniz não escondeu a felicidade com a nova fase que está a viver e revelou o impacto positivo que Zack já teve no seu dia a dia: «Estamos tão felizes, a paz que ele nos transmite é indescritível, ele é PERFEITO 😭😭🥺 sonhei tanto com isto, we are so blessed to have him!! Digam olá ao ZACK», acrescentou.

Nas imagens partilhadas, é possível ver alguns dos primeiros momentos do novo membro da família, numa publicação que rapidamente conquistou os seguidores da ex-concorrente. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, felicitações e muitos elogios ao pequeno Zack.

Depois de anos a lidar com as limitações provocadas pelas alergias, Lara Moniz conseguiu finalmente concretizar um dos seus maiores desejos, iniciando agora uma nova aventura ao lado do seu inseparável companheiro de quatro patas.