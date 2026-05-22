Irreconhecível! Depois de rapar o cabelo, esta ex-concorrente assume visual que escondeu durante meses

Lara Moniz surpreendeu os seguidores ao surgir com um visual completamente diferente. A ex-concorrente d'O Triângulo e influencer decidiu, em abril de 2026, assumir o seu cabelo natural e abandonar definitivamente as perucas e o resultado está a impressionar.

A mudança tem raízes numa insegurança que a jovem carrega desde criança. No dia 5 de novembro de 2025, Lara Moniz submeteu-se a um transplante capilar, uma intervenção através da qual foram retiradas unidades foliculares da parte de trás da cabeça para serem aplicadas na zona frontal, com o objetivo de "diminuir a testa", algo que sempre a incomodou.

Após meses de recuperação, a influencer deu o passo final: deixou as perucas para trás e mostrou ao mundo o seu cabelo natural. O resultado fala por si.