Já namorava há três anos, mas escondeu a verdade de todos no Secret Story. Agora assume que está «solteiro»

Leandro participou na última edição do Secret Story com o segredo 'Sofri um assalto à mão armada'. Mas o seu maior segredo era outro e só foi revelado tempos depois de sair da casa mais vigiada do País.

O ex-concorrente escondeu durante mais de três meses - tempo que durou a sua participação no programa - que tinha namorado já há cerca de três anos, mas agora assumiu a separação.

Num vídeo humorístico partilhado na sua página de Instagram, o jovem escreveu: «Sabes quem vai passar outro dia dos namorados solteiro?» e logo de seguida deixou a resposta: «Tu e eu». Na legenda da partilha, lê-se ainda: «Mais um dia problemático na vida deste divo!».

Recorde-se que o anúncio da separação acontece cerca de duas semanas depois de Leandro ter revelado a verdade do namoro escondido durante o Secret Story.

Em declarações à 'TV7Dias' na altura, o ex-concorrente contou: «Muita gente não sabe mas eu até utilizava uma aliança. Demonstrei-o várias vezes na casa, utilizei-a nos diretos, combinei isso com a pessoa, para que ele soubesse que estava tudo bem».

Leandro revelou mais detalhes: «É uma relação estável mas sem ‘cobrança’, em que somos muito independentes. Mal saí da casa, telefonei -lhe. Nunca fez questão de aparecer, como nós combinámos, e eu respeito isso».

«Ajudou em tudo na minha equipa. Adorou a minha participação, a mãe dele e os amigos dele também estiveram a apoiar e a ajudar», sublinhou no fim do mês de janeiro, o ex-concorrente do Secret Story, citado pela revista.