«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:54
Reaproximação? Eva desaba em lágrimas e Diogo reage com gesto inesperado - Big Brother
04:18

Reaproximação? Eva desaba em lágrimas e Diogo reage com gesto inesperado

19:50
Momento inesperado na festa leva Diogo às lágrimas e gera comoção - Big Brother
04:32

Momento inesperado na festa leva Diogo às lágrimas e gera comoção

19:49
Ariana provoca Tiago e gera momento constrangedor após imagens de Eva - Big Brother
03:44

Ariana provoca Tiago e gera momento constrangedor após imagens de Eva

19:42
Ricardo João grita com Liliana: «És empregada! Tens de limpar» - Big Brother
06:16

Ricardo João grita com Liliana: «És empregada! Tens de limpar»

19:36
Voz intervém após assistir a algo insólito na casa: «Um momento épico na história da Casa dos Segredos» - Big Brother
03:51

Voz intervém após assistir a algo insólito na casa: «Um momento épico na história da Casa dos Segredos»

19:32
Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem - Big Brother

Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem

19:29
Caos instalado! Liliana acusa Hugo de tentar difamar, depois de receber castigo - Big Brother
05:55

Caos instalado! Liliana acusa Hugo de tentar difamar, depois de receber castigo

19:29
Liliana é castigada pela Voz e todos saiem prejudicados! Reação da concorrente deixa os colegas revoltados - Big Brother
06:10

Liliana é castigada pela Voz e todos saiem prejudicados! Reação da concorrente deixa os colegas revoltados

19:20
Castigo de Liliana caiu na casa como uma bomba! Saiba o que aconteceu e veja as reações dos concorrentes - Big Brother
06:10

Castigo de Liliana caiu na casa como uma bomba! Saiba o que aconteceu e veja as reações dos concorrentes

18:56
Hugo perde as estribeiras com Jéssica: «És uma ingrata! É o que tu és» - Big Brother
03:24

Hugo perde as estribeiras com Jéssica: «És uma ingrata! É o que tu és»

18:53
Pista sobre segredo causa tensão: Jéssica revolta-se com Hugo - Big Brother
03:31

Pista sobre segredo causa tensão: Jéssica revolta-se com Hugo

18:45
Hugo passa-se com atitude de Ana: «É mesmo nojenta» - Big Brother
01:52

Hugo passa-se com atitude de Ana: «É mesmo nojenta»

18:38
Tiago vira-se contra Sara e tensão explode: «Não sei o que te coça tanto em mim» - Big Brother
04:56

Tiago vira-se contra Sara e tensão explode: «Não sei o que te coça tanto em mim»

18:36
Sara aponta o dedo a Tiago e gera reação imediata de Hugo - Big Brother
03:06

Sara aponta o dedo a Tiago e gera reação imediata de Hugo

18:26
As imagens completas da atitude de Liliana que revoltou a casa - Big Brother
02:57

As imagens completas da atitude de Liliana que revoltou a casa

17:33
A falar em segredo, Liliana fala de Ariana com os colegas - Big Brother
08:30

A falar em segredo, Liliana fala de Ariana com os colegas

17:09
Ricardo João acorda Sara com um tambor. Veja a reação - Big Brother
03:05

Ricardo João acorda Sara com um tambor. Veja a reação

16:57
Ana grita com Liliana: «Uma coisa não tem nada a ver com a outra» - Big Brother
07:48

Ana grita com Liliana: «Uma coisa não tem nada a ver com a outra»

16:39
Liliana arrasa atitude de Ariana: «Não olha por ela abaixo» - Big Brother
01:40

Liliana arrasa atitude de Ariana: «Não olha por ela abaixo»

16:35
Ariana atira objeto a Liliana e Voz confronta: «Então Ariana?» - Big Brother
04:48

Ariana atira objeto a Liliana e Voz confronta: «Então Ariana?»

16:24
Liliana arrasa Ariana: «Não tem mais a mostrar (...) meteu-se num trio» - Big Brother
04:21

Liliana arrasa Ariana: «Não tem mais a mostrar (...) meteu-se num trio»

16:19
Ana critica Liliana: «Não acrescenta nada. Pode ir embora» - Big Brother
02:44

Ana critica Liliana: «Não acrescenta nada. Pode ir embora»

16:13
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior» - Big Brother

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

16:10
Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz» - Big Brother

Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz»

16:09
Ariana ataca Liliana: «Mais uma mentira dela...» - Big Brother
02:09

Ariana ataca Liliana: «Mais uma mentira dela...»

Acompanhe ao minuto

«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar

«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar - Big Brother

A troca de farpas entre figuras dos reality shows voltou a aquecer nas redes sociais, com Leandro Martins e Afonso Leitão a protagonizarem mais um episódio de tensão pública que rapidamente captou a atenção dos fãs.

Leandro Martins não deixou passar em branco uma provocação de Afonso Leitão e respondeu com um vídeo onde chama ao namorado de Catarina Miranda de «cãozinho». Ao que tudo indica, uma nova polémica está a agitar o universo dos reality shows fora da casa, desta vez com Leandro Martins e Afonso Leitão no centro das atenções.

Tudo começou recentemente no X, quando Afonso Leitão partilhou novamente um vídeo onde o rival aparece num momento descontraído. «Uma ida ao psicólogo não te fazia mal algum», escreveu o ex-concorrente da oitava edição do Secret Story.

Veja a publicação.

Já nesta quarta-feira, dia 8, Leandro Martins decidiu responder à provocação através de um vídeo, deixando um «recadinho para um querido».

«Há aí um cãozinho de uma certa concorrente que não para de latir. Eu não sei se ela não lhe dá ossos que chegue ou se não lhe mete bem a trela... É melhor ela tomar conta dele, porque, se não... Coitadito», afirmou o ex-concorrente da nona edição do Secret Story.

Após a divulgação do vídeo, Leandro Martins revelou ter recebido «muitas mensagens a perguntar» a quem se dirigia. Ao mostrar uma notícia que citava as palavras do namorado de Catarina Miranda, acabou por confirmar o destinatário da mensagem. «Eu mando indiretas muito diretas», concluiu.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Veja o vídeo.

Relacionados

Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»
Temas: Leandro Martins Afonso Leitão Provocação

Fora da Casa

«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se

«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se

Há 3h e 30min
Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Hoje às 16:21
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Hoje às 16:13
Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»

Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»

Hoje às 15:38
Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Hoje às 14:13
Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»

Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»

Hoje às 12:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Hoje às 14:13
Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado
05:04

Diogo e Ariana mais distantes do que nunca? Tentativa de aproximação da concorrente não corre como o esperado

Hoje às 13:47
As fotografias mais sensuais de Eva que estão a incendiar a internet

As fotografias mais sensuais de Eva que estão a incendiar a internet

31 mar, 12:37
Ariana atira objeto a Liliana e Voz confronta: «Então Ariana?»
04:48

Ariana atira objeto a Liliana e Voz confronta: «Então Ariana?»

Hoje às 16:35
Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente
01:33

Diogo faz pedido inusitado a Eva. A reação da concorrente é surpreendente

Hoje às 11:43
Ver Mais

Notícias

Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem

Mais de 1 milhão e meio de visualizações! Ana é a “rainha dos memes” do Secret Story 10. E os números não mentem

Há 1h e 42min
«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se

«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se

Há 3h e 30min
«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar

«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar

Hoje às 17:09
Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Hoje às 16:21
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Hoje às 16:13
Ver Mais Notícias

Opinião

Teresa Silva e Adriano Silva Martins discordam em direto. E o motivo é Diogo

Teresa Silva e Adriano Silva Martins discordam em direto. E o motivo é Diogo

7 abr, 00:17
Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

2 abr, 09:35
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

2 abr, 09:11
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

1 abr, 19:16
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

1 abr, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

Ontem às 19:53
Norberto já sabe que Catarina mentiu sobre João porque era o seu segredo. E esta foi a reação
01:10

Norberto já sabe que Catarina mentiu sobre João porque era o seu segredo. E esta foi a reação

7 abr, 01:33
Exclusivo! Luzia fica sem palavras com pergunta: «Posso passar essa questão?»
02:20

Exclusivo! Luzia fica sem palavras com pergunta: «Posso passar essa questão?»

7 abr, 01:26
Liliana faz massagem a Diogo e deixa Marta Cardoso em choque. Veja as imagens
02:04

Liliana faz massagem a Diogo e deixa Marta Cardoso em choque. Veja as imagens

7 abr, 01:11
Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
02:25

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo

2 abr, 18:15
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Rui Freitas vive experiência incrível com os colegas da 1ª Companhia. E é surpreendente

Hoje às 16:21
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

Hoje às 16:13
Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz»

Passado duro de Liliana vem ao de cima: Concorrente chora e colegas não perdoam «Papel de atriz»

Hoje às 16:10
«Estás-te a passar ou quê?»: Diogo sobe o tom a Ariana após mexerico que envolve Eva

«Estás-te a passar ou quê?»: Diogo sobe o tom a Ariana após mexerico que envolve Eva

Hoje às 16:07
Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Hoje às 14:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Toda a verdade vai ser conhecida: partilhada novidade sobre Marcia Soares e Jéssica Vieira!

Toda a verdade vai ser conhecida: partilhada novidade sobre Marcia Soares e Jéssica Vieira!

Há 2h e 0min
Poucos dias depois de emigrar, Soraia Moreira recebe a notícia que mais queria: «Deus é grande»

Poucos dias depois de emigrar, Soraia Moreira recebe a notícia que mais queria: «Deus é grande»

Hoje às 14:14
Emigrada, Soraia Moreira partilha novidade: "Para a semana já começo"

Emigrada, Soraia Moreira partilha novidade: "Para a semana já começo"

Hoje às 11:22
Longe de Portugal, Soraia Moreira sofre contratempo: "Muito nervosa"

Longe de Portugal, Soraia Moreira sofre contratempo: "Muito nervosa"

Hoje às 09:58
Bruno de Carvalho vive noite especial: "A magia do jantar com o encanto do bolo"

Bruno de Carvalho vive noite especial: "A magia do jantar com o encanto do bolo"

Hoje às 08:59
Ver Mais Outros Sites