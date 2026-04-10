«Guerra aberta» entre Leandro Martins e Afonso Leitão? Insultos e acusações estão a dar que falar

Leandro Martins não deixou passar em branco uma provocação de Afonso Leitão e respondeu com um vídeo onde chama ao namorado de Catarina Miranda de «cãozinho». Ao que tudo indica, uma nova polémica está a agitar o universo dos reality shows fora da casa, desta vez com Leandro Martins e Afonso Leitão no centro das atenções.

Tudo começou recentemente no X, quando Afonso Leitão partilhou novamente um vídeo onde o rival aparece num momento descontraído. «Uma ida ao psicólogo não te fazia mal algum», escreveu o ex-concorrente da oitava edição do Secret Story.

Veja a publicação.

Já nesta quarta-feira, dia 8, Leandro Martins decidiu responder à provocação através de um vídeo, deixando um «recadinho para um querido».

«Há aí um cãozinho de uma certa concorrente que não para de latir. Eu não sei se ela não lhe dá ossos que chegue ou se não lhe mete bem a trela... É melhor ela tomar conta dele, porque, se não... Coitadito», afirmou o ex-concorrente da nona edição do Secret Story.

Após a divulgação do vídeo, Leandro Martins revelou ter recebido «muitas mensagens a perguntar» a quem se dirigia. Ao mostrar uma notícia que citava as palavras do namorado de Catarina Miranda, acabou por confirmar o destinatário da mensagem. «Eu mando indiretas muito diretas», concluiu.