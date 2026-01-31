Quer fazer as pazes com Pedro Jorge e Marisa? Leandro responde e deixa aviso

O distanciamento entre Leandro e o casal Marisa e Pedro Jorge continua a dar que falar desde o final do Secret Story 9. Ao longo das últimas semanas, surgiram várias expectativas sobre uma possível reaproximação. Em exclusivo para a comunicação social, o ex-concorrente responde a tudo.

Em declarações à TV 7Dias, Leandro garante que tentou, mais do que uma vez, falar com ambos, mas sem sucesso: «Mas eles não me atenderam, nem devolveram a chamada», afirmou, explicando que a sua intenção passava apenas por «conversar para esclarecer as coisas».

O ex-concorrente recorda ainda declarações feitas por Marisa já fora da casa, sublinhando a contradição entre palavras e atitudes: «A Marisa disse no “Em Família” que fazia questão de saber o que é que se tinha passado entre nós, porque eu era a melhor pessoa que tinha conhecido no programa, mas nunca me procurou. Nem ela nem o Pedro», referiu.

Apesar do afastamento, Leandro garante que não sente ter tido comportamentos graves que justifiquem este corte. Na sua perspetiva, não fez nada «de tão mau» e deixa clara a sua posição quanto a uma eventual reconciliação. «Estaria disponível para uma conversa. Mas que os vá procurar, não vou», concluiu, deixando a porta entreaberta, mas apenas se o passo partir do casal.

Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo

Leandro participou na última edição do Secret Story com o segredo 'Sofri um assalto à mão armada'. Mas o seu maior segredo era outro e só agora foi revelado. O ex-concorrente escondeu durante mais de três meses - tempo que durou a sua participação no programa - que tinha namorado já há cerca de três anos, segundo avança também a TV 7Dias.

«Muita gente não sabe mas eu até utilizava uma aliança. Demonstrei-o várias vezes na casa, utilizei-a nos diretos, combinei isso com a pessoa, para que ele soubesse que estava tudo bem», contou Leandro à referida publicação.

Leandro revelou mais detalhes: «É uma relação estável mas sem ‘cobrança’, em que somos muito independentes. Mal saí da casa, telefonei -lhe. Nunca fez questão de aparecer, como nós combinámos, e eu respeito isso».

«Ajudou em tudo na minha equipa. Adorou a minha participação, a mãe dele e os amigos dele também estiveram a apoiar e a ajudar», sublinhou o ex-concorrente do Secret Story, citado pela revista.