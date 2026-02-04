Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro, um dos concorrentes mais comentados da 9ª edição do Secret Story, prepara-se agora para uma grande mudança na sua vida: a melhoria do seu aspeto físico através de um acompanhamento profissional completo.

Após o fim da sua participação, o ex-concorrente revelou que a notoriedade conquistada nas redes sociais lhe permitiu estabelecer parcerias importantes para alcançar os seus objetivos de saúde e bem-estar.

«Uma coisa que eu queria era melhorar o meu aspeto físico. As parcerias que agora me surgem vão permiti-lo. Vou ter acompanhamento de treino, ginásio e nutricionista.», contou Leandro em entrevista à TV7 Dias.

O ex-concorrente partilhou ainda que a vontade de cuidar do corpo surgiu bem antes da sua entrada na casa mais vigiada do país, tendo já alcançado resultados significativos por conta própria.

«Eu já tinha perdido 30 quilos antes de entrar, em oito meses mais ou menos. Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito. Não me sentia bem, mas já estava a passar para uma questão de saúde. Tinha os triglicéridos muito altos, o colesterol também, tinha fígado gordo e a própria médica disse que tinha de cuidar de mim. Optei por fazer dieta.», acrescentou Leandro.