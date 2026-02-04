Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Ao Minuto

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

16:35
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!
03:53

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

16:34
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan
04:27

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

16:34
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês
04:27

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

16:31
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»
04:02

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?"
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Um dos rostos mais falados do Secret Story 9 está prestes a iniciar uma nova fase.

Leandro, um dos concorrentes mais comentados da 9ª edição do Secret Story, prepara-se agora para uma grande mudança na sua vida: a melhoria do seu aspeto físico através de um acompanhamento profissional completo.

Após o fim da sua participação, o ex-concorrente revelou que a notoriedade conquistada nas redes sociais lhe permitiu estabelecer parcerias importantes para alcançar os seus objetivos de saúde e bem-estar.

«Uma coisa que eu queria era melhorar o meu aspeto físico. As parcerias que agora me surgem vão permiti-lo. Vou ter acompanhamento de treino, ginásio e nutricionista.», contou Leandro em entrevista à TV7 Dias.

O ex-concorrente partilhou ainda que a vontade de cuidar do corpo surgiu bem antes da sua entrada na casa mais vigiada do país, tendo já alcançado resultados significativos por conta própria.

«Eu já tinha perdido 30 quilos antes de entrar, em oito meses mais ou menos. Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito. Não me sentia bem, mas já estava a passar para uma questão de saúde. Tinha os triglicéridos muito altos, o colesterol também, tinha fígado gordo e a própria médica disse que tinha de cuidar de mim. Optei por fazer dieta.», acrescentou Leandro.

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Há 16 min
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Há 1h e 53min
Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Tiago Rufino surpreende com novo visual e faz comparação hilariante a desenho animado. Há fotografias que o comprovam

Há 1h e 56min
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 16:19
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ontem às 15:49
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Ontem às 15:41
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»

2 fev, 14:46
Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

2 set 2025, 15:56
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 16:19
Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Ontem às 16:47
«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

«Como se fosse gente grande»: Filho de Maria Botelho Moniz surpreende com atitude avançada para a idade

Há 16 min
Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Leandro prepara-se para grande mudança: «Isto não é dinheiro a entrar, mas para mim vale muito»

Há 1h e 16min
Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Vencedor do Secret Story despede-se de fase da vida: «Podemos chorar juntos?»

Há 1h e 53min
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ontem às 21:33
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Ontem às 17:49
Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Ontem às 22:06
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ontem às 21:33
Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova
04:35

Entre listas de compras, novos desafios e pedidos especiais, o recruta da semana é posto à prova

Ontem às 18:05
Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas
03:09

Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas

Ontem às 17:52
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Ontem às 17:49
Após três cirurgias ao peito, Joana d'Albuquerque mostra o resultado!

Após três cirurgias ao peito, Joana d'Albuquerque mostra o resultado!

Há 1h e 3min
Sandrina Pratas mostra mudanças no rosto: "Diferença de um ano"

Sandrina Pratas mostra mudanças no rosto: "Diferença de um ano"

Há 1h e 29min
Feita revelação sobre Francisco Monteiro e amigo especial de Bárbara Parada: "É melhor assim"

Feita revelação sobre Francisco Monteiro e amigo especial de Bárbara Parada: "É melhor assim"

Há 1h e 31min
Francisco Monteiro faz revelação que envolve amor... e Marcia Soares!

Francisco Monteiro faz revelação que envolve amor... e Marcia Soares!

Há 3h e 5min
Francisco Monteiro: "Por que motivo sinto que ganho, mesmo perdendo? Basta olhar para quem tenho ali nas minhas costas"

Francisco Monteiro: "Por que motivo sinto que ganho, mesmo perdendo? Basta olhar para quem tenho ali nas minhas costas"

Hoje às 08:09
