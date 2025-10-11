Leandro partilha confissão íntima. E ninguém estava à espera disto

Na publicação, o artista partilhou o percurso de superação que o trouxe até ao presente. «Houve tempos em que tudo parecia difícil», começou por admitir, revelando que, hoje, encara esses momentos com gratidão: «Agora percebo que aquilo que antes me custava, tornou-se a parte mais fácil da minha vida.»

Entre desabafos e lembranças, Leandro recordou os períodos de incerteza e solidão. «'Caí muitas vezes sem respostas, procurei forças no céu e nem o vento me trazia conforto. Perguntei-me tantas vezes porquê», confessou. Mas também reconheceu o valor do tempo e da fé: «Demorei a aceitar que o tempo certo não era o meu, mas o tempo divino.»

A reflexão culminou numa mensagem de amor dedicada a Marina e à família que voltaram a construir juntos. «Hoje estou aqui, deitado no colo de uma mulher incrível. Tenho a minha família de novo, algo que pensei ter perdido para sempre. Agora somos eu, tu e os nossos meninos.»

Com palavras ternas, o cantor encerrou o texto com a serenidade de quem reencontrou o equilíbrio. «Voltei a ver o meu sorriso e o meu brilho. Reconstruímos o que sempre quisemos. Hoje somos um só. Somos uma família. Somos nós.»