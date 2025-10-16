Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com “desistência” inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!

O Secret Story 9 viveu um dos momentos mais intensos desta edição. Esta quinta-feira, Leandro surpreendeu todos os concorrentes com o anúncio da desistência, deixando a casa em choque. Mas tudo não passou de uma missão, a mando do anfitrião da casa.

Durante o anúncio, Leandro afirmou: «Prometi a mim próprio nunca desistir mas o que tenho vivido aqui tem sido muito intenso. Tentei-me adaptar, mas decidi mesmo abandonar».

As reações foram imediatas: lágrimas, abraços e expressões de pura incredulidade tomaram conta da casa mais vigiada do país. No entanto, o que os concorrentes não sabem é que Leandro não desistiu — está apenas em missão secreta.

Veja aqui o momento em que a Voz atribuiu a missão ao concorrente:

