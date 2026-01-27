Farpa ou brincadeira? Comentário ácido de Leandro Martins dá que falar: «Casalinhos baratos»

Liliana Oliveira e Fábio Pereira, casal que se conheceu durante o Secret Story 9 da TVI, continuam a cultivar o amor fora do reality show. Recentemente, os dois embarcaram na sua primeira viagem internacional juntos, escolhendo Paris como destino, onde partilharam vários momentos românticos nas redes sociais.

No Instagram, Liliana não escondeu a felicidade e declarou o quanto é realizada ao lado de Fábio: «Sou tão feliz contigo», escreveu. Entre os comentários, Leandro Martins, outro ex-concorrente, fez uma brincadeira: «Ai, por amor de Deus, já não aguento com estes casalinhos baratos da ‘Casa dos Segredos’».

A resposta de Liliana manteve o tom descontraído, e mostrou que a relação de amizade entre os ex-colegas permanece intacta, apesar das farpas ocasionais que têm circulado no Instagram. O comentário de Leandro também mencionava outros casais formados no programa, ao utilizar o plural e aludindo às dinâmicas amorosas que surgiram durante o reality.

Além de Liliana e Fábio, outros pares conhecidos do Secret Story 9 incluem Dylan Fonte e Inês Gama, também fruto da experiência no reality show.

A viagem romântica do casal a Paris, combinada com a interação bem-humorada com colegas, reforça a popularidade de Liliana e Fábio nas redes sociais, e mostra que, mesmo após o fim do jogo, o romance continua a ser destaque entre os fãs.