Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo

Leandro participou na última edição do Secret Story com o segredo 'Sofri um assalto à mão armada'. Mas o seu maior segredo era outro e só agora foi revelado.

O ex-concorrente escondeu durante mais de três meses - tempo que durou a sua participação no programa - que tinha namorado já há cerca de três anos, segundo avança a 'TV7Dias'.

«Muita gente não sabe mas eu até utilizava uma aliança. Demonstrei-o várias vezes na casa, utilizei-a nos diretos, combinei isso com a pessoa, para que ele soubesse que estava tudo bem», contou Leandro à referida publicação.

Leandro revelou mais detalhes: «É uma relação estável mas sem ‘cobrança’, em que somos muito independentes. Mal saí da casa, telefonei -lhe. Nunca fez questão de aparecer, como nós combinámos, e eu respeito isso».

«Ajudou em tudo na minha equipa. Adorou a minha participação, a mãe dele e os amigos dele também estiveram a apoiar e a ajudar», sublinhou o ex-concorrente do Secret Story, citado pela revista.