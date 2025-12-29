Zanga continua após expulsão. Leandro vira costas a Pedro e faz revelação chocante

A casa do Segredos 9 viveu mais um momento marcante na noite da semifinal. Leandro foi o concorrente expulso da gala, ficando assim fora da grande final do reality show da TVI. Com a sua saída, ficaram oficialmente apurados para a final Inês, Liliana, Pedro Jorge e Marisa.

Já em estúdio, e após o fim da gala, Leandro prestou declarações exclusivas em conversa com a repórter digital da TVI, onde fez um balanço intenso e sem filtros da sua participação no programa. O agora ex-concorrente não escondeu a desilusão por não ter chegado à final, afirmando que se considera «um bom jogador» e que «merecia estar na final».

Apesar disso, mostrou-se visivelmente aliviado por abandonar aquilo que descreveu como um ambiente tóxico, marcado pela ganância. «Aquelas pessoas são capazes de fazer tudo por 250 mil euros, e eu, para mim, os meus valores valem muito mais», atirou, numa crítica direta às atitudes de Pedro Jorge e Marisa, especialmente na última semana do jogo.

Questionado pela repórter digital Rita Vassalo sobre a possibilidade de manter, fora da casa, a amizade que em tempos criou com o casal, Leandro foi claro e não deixou margem para dúvidas. «Tenho as minhas dúvidas em relação à amizade… com o Pedro principalmente. Jogo ou não, dirigiu-me muitas palavras que amigos meus não me dirigem», afirmou, deixando evidente o distanciamento que pretende manter.

Mas as revelações não ficaram por aqui. Para surpresa de muitos, Leandro revelou quem considera ser o justo vencedor desta edição do Secretos 9. Sem hesitar, apontou o nome de Liliana, destacando o seu percurso e a forma como se manteve no jogo.

A grande final aproxima-se e, com ela, cresce também a expectativa em torno de quem levará para casa o prémio de 250 mil euros, numa edição marcada por conflitos, alianças frágeis e emoções à flor da pele.