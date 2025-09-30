Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Leandro é um dos concorrentes que mais tem dado que falar na nona edição da Casa dos Segredos. O seu sotaque característico, típico de Vila Nova de Gaia, denuncia logo as origens e, aliado à sua postura confiante, torna impossível que passe despercebido dentro da casa mais vigiada do país.

Mas aquilo que mais tem chamado a atenção dos fãs não é apenas a sua forma de estar, mas também a sua transformação ao longo dos anos. Quem hoje o vê na televisão dificilmente imagina como era o Leandro do passado. Um simples olhar pelas fotografias mais antigas, disponíveis no seu Instagram, mostra um concorrente quase irreconhecível. Rostos sem barba, expressões mais suaves e um estilo completamente diferente fazem parte de um passado que contrasta com o visual atual, muito mais maduro e marcado.

As mudanças físicas saltam à vista, mas também revelam a sua evolução pessoal. O Leandro de hoje mostra-se mais confiante, seguro de si e orgulhoso do caminho percorrido. Enquanto chef de cozinha e apaixonado pela pastelaria, já serviu celebridades nacionais e internacionais, construindo um percurso que lhe deu disciplina e rigor, qualidades que agora leva para dentro da casa mais vigiada do País.