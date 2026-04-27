O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os

O Secret Story - Desafio Final já começou e hoje ficaram definidos os primeiros nomeados da semana: Leandro, Ariana, Diogo Afonso, Afonso e Daniela. Um grupo que promete dividir opiniões entre o público, já que inclui perfis bastante distintos — desde jogadores mais discretos a participantes que não hesitam em assumir o controlo do jogo.

Cá fora, nas redes sociais, o debate já começou. Há quem defenda que estas nomeações refletem jogadas inteligentes logo na primeira semana, enquanto outros apontam para decisões precipitadas e baseadas em primeiras impressões.

Com a semana agora em andamento, tudo pode mudar. As dinâmicas dentro da casa são voláteis e qualquer momento pode alterar completamente o rumo do jogo. Uma coisa é certa: o Desafio Final começou forte — e promete não abrandar tão cedo.

O tão aguardado regresso do Desafio Final aconteceu este domingo e não perdeu tempo a aquecer o jogo. Logo na primeira gala, os ânimos subiram e as primeiras alianças começaram a desenhar-se, culminando nas nomeações iniciais que já estão a dar que falar.

Apesar de ainda estarmos no início da edição, os concorrentes mostraram rapidamente ao que vêm. Entre estratégias assumidas, tensões inesperadas e algumas provocações subtis, o ambiente dentro da casa ficou longe de ser tranquilo.