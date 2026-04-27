Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

00:50
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam - Big Brother
02:58

Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam

00:48
O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os - Big Brother

O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os

00:46
Casa em alvoroço. Entre discussões paralelas e acusações, estas são as nomeações dos concorrentes - Big Brother
10:27

Casa em alvoroço. Entre discussões paralelas e acusações, estas são as nomeações dos concorrentes

00:38
Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável - Big Brother

Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável

00:34
Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário - Big Brother
05:20

Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário

00:28
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar» - Big Brother
01:08

Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»

00:27
Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado» - Big Brother
04:23

Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»

00:22
Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem - Big Brother
06:40

Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem

00:16
No Desafio Final, há um cúmplice da Voz e um segredo semanal para descobrir. Conheça as novas regras - Big Brother

No Desafio Final, há um cúmplice da Voz e um segredo semanal para descobrir. Conheça as novas regras

00:15
«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa - Big Brother
03:14

«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa

00:11
Segredo da semana na posse de Daniela Santo. Descubra tudo - Big Brother
02:13

Segredo da semana na posse de Daniela Santo. Descubra tudo

00:08
Mal entrou na casa, Afonso "arrasou" Sara: «Foste uma cópia barata de uma concorrente» - Big Brother
06:28

Mal entrou na casa, Afonso "arrasou" Sara: «Foste uma cópia barata de uma concorrente»

23:42
«Não gosto dela (...) é mentirosa»: Flávia e Daniela "lavam roupa suja" em direto - Big Brother
05:22

«Não gosto dela (...) é mentirosa»: Flávia e Daniela "lavam roupa suja" em direto

23:37
Dois "furacões": Flávia e Diana Dora estão prontas para subir a "palco" no Desafio Final - Big Brother
06:44

Dois "furacões": Flávia e Diana Dora estão prontas para subir a "palco" no Desafio Final

23:28
Ana e Bruno aceitam o desafio e prometem uma postura diferente. Descubra tudo - Big Brother
05:48

Ana e Bruno aceitam o desafio e prometem uma postura diferente. Descubra tudo

23:22
Bruno Simão e Marisa Susana mal se podiam ver no Secret Story 9. Agora enfrentam-se no Desafio Final - Big Brother

Bruno Simão e Marisa Susana mal se podiam ver no Secret Story 9. Agora enfrentam-se no Desafio Final

23:19
Afonso está de volta e a namorada Catarina Miranda tem algo a dizer. Está relacionado com Ariana - Big Brother
04:39

Afonso está de volta e a namorada Catarina Miranda tem algo a dizer. Está relacionado com Ariana

23:18
Inédito. Catarina Miranda e Afonso Leitão entram juntos no Desafio Final? - Big Brother
06:29

Inédito. Catarina Miranda e Afonso Leitão entram juntos no Desafio Final?

23:14
A Voz está generosa. Este é o presente de "milhões" que Juliana recebeu - Big Brother
02:08

A Voz está generosa. Este é o presente de "milhões" que Juliana recebeu

23:12
Juliana e Diogo Afonso estão de regresso. Será que a concorrente já recebeu as meias? - Big Brother
05:51

Juliana e Diogo Afonso estão de regresso. Será que a concorrente já recebeu as meias?

23:09
Diogo Afonso só esteve uma semana no Secret Story 8, mas gostou de Juliana. Cá fora não resultou, veremos no Desafio Final - Big Brother

Diogo Afonso só esteve uma semana no Secret Story 8, mas gostou de Juliana. Cá fora não resultou, veremos no Desafio Final

23:06
Reações de choque à entrada de Ariana na casa. E Sara é a mais «passada» - Big Brother
01:46

Reações de choque à entrada de Ariana na casa. E Sara é a mais «passada»

23:05
Ariana completamente apanhada de surpresa. "Diogo" vai entrar na casa e esta é a reação - Big Brother
03:48

Ariana completamente apanhada de surpresa. "Diogo" vai entrar na casa e esta é a reação

23:01
João Ricardo entrou com tudo! O concorrente lança "farpas" e nenhum concorrente escapa - Big Brother
02:08

João Ricardo entrou com tudo! O concorrente lança "farpas" e nenhum concorrente escapa

23:01
Desafio Final ao rubro: Depois de Leomarte e Daniela, Pedro Jorge e Marisa Susana discutem em direto - Big Brother

Desafio Final ao rubro: Depois de Leomarte e Daniela, Pedro Jorge e Marisa Susana discutem em direto

Acompanhe ao minuto

O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os

O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os - Big Brother

Fique a conhecer os primeiros nomeados deste Desafio Final.

O Secret Story - Desafio Final já começou e hoje ficaram definidos os primeiros nomeados da semana: Leandro, Ariana, Diogo Afonso, Afonso e Daniela. Um grupo que promete dividir opiniões entre o público, já que inclui perfis bastante distintos — desde jogadores mais discretos a participantes que não hesitam em assumir o controlo do jogo.

Cá fora, nas redes sociais, o debate já começou. Há quem defenda que estas nomeações refletem jogadas inteligentes logo na primeira semana, enquanto outros apontam para decisões precipitadas e baseadas em primeiras impressões.

Com a semana agora em andamento, tudo pode mudar. As dinâmicas dentro da casa são voláteis e qualquer momento pode alterar completamente o rumo do jogo. Uma coisa é certa: o Desafio Final começou forte — e promete não abrandar tão cedo.

O tão aguardado regresso do Desafio Final aconteceu este domingo e não perdeu tempo a aquecer o jogo. Logo na primeira gala, os ânimos subiram e as primeiras alianças começaram a desenhar-se, culminando nas nomeações iniciais que já estão a dar que falar.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar de ainda estarmos no início da edição, os concorrentes mostraram rapidamente ao que vêm. Entre estratégias assumidas, tensões inesperadas e algumas provocações subtis, o ambiente dentro da casa ficou longe de ser tranquilo.

Temas: Leandro Ariana Diogo Afonso Afonso Daniela

Mais Vistos

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

Eva leva para casa 100 mil euros! Todas as imagens do momento da vitória do Secret Story 10

25 abr, 01:27
Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

Ontem às 19:35
As primeiras imagens dos novos concorrentes do Desafio Final? Veja o vídeo que já é viral
00:56

As primeiras imagens dos novos concorrentes do Desafio Final? Veja o vídeo que já é viral

Ontem às 20:03
De derreter o coração. Esta declaração de amor de Tiago para Eva é do mais bonito que há

De derreter o coração. Esta declaração de amor de Tiago para Eva é do mais bonito que há

Ontem às 17:59
Vida de luxo longe das câmaras. Estas foram as primeiras 48h de Jéssica fora da casa do Secret Story

Vida de luxo longe das câmaras. Estas foram as primeiras 48h de Jéssica fora da casa do Secret Story

Ontem às 19:42
Ver Mais

Notícias

O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os

O Desafio Final estreou hoje e já temos concorrentes nomeados. Conheça-os

Há 2h e 48min
Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável

Esta concorrente foi a primeira a ganhar imunidade. E com o "amuleto da sorte" mais improvável

Há 2h e 58min
No Desafio Final, há um cúmplice da Voz e um segredo semanal para descobrir. Conheça as novas regras

No Desafio Final, há um cúmplice da Voz e um segredo semanal para descobrir. Conheça as novas regras

Há 3h e 20min
Bruno Simão e Marisa Susana mal se podiam ver no Secret Story 9. Agora enfrentam-se no Desafio Final

Bruno Simão e Marisa Susana mal se podiam ver no Secret Story 9. Agora enfrentam-se no Desafio Final

Ontem às 23:22
Diogo Afonso só esteve uma semana no Secret Story 8, mas gostou de Juliana. Cá fora não resultou, veremos no Desafio Final

Diogo Afonso só esteve uma semana no Secret Story 8, mas gostou de Juliana. Cá fora não resultou, veremos no Desafio Final

Ontem às 23:09
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

23 abr, 18:31
Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

23 abr, 17:54
«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

20 abr, 18:45
Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

20 abr, 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão
02:27

Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão

20 abr, 17:53
Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana
01:44

Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana

20 abr, 17:44
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Polémica familiar? Diogo pronuncia-se sobre família de Eva: «Queria saber o porquê de...»

Polémica familiar? Diogo pronuncia-se sobre família de Eva: «Queria saber o porquê de...»

25 abr, 21:24
Diogo admite estar apaixonado por Ariana: «Estamos juntos»

Diogo admite estar apaixonado por Ariana: «Estamos juntos»

25 abr, 21:06
Sara e Catarina em confronto nos bastidores da final? Testemunho esclarece o que realmente aconteceu

Sara e Catarina em confronto nos bastidores da final? Testemunho esclarece o que realmente aconteceu

25 abr, 18:08
Cristina Ferreira aposta em glamour total e rouba atenções na grande final

Cristina Ferreira aposta em glamour total e rouba atenções na grande final

24 abr, 22:33
Cristina Ferreira deslumbra na final do Secret Story 10 com look de sonho

Cristina Ferreira deslumbra na final do Secret Story 10 com look de sonho

24 abr, 22:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
02:58

Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam

Há 2h e 46min
Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário
05:20

Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário

Há 3h e 2min
Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»
04:23

Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»

Há 3h e 9min
Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem
06:40

Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem

Há 3h e 14min
«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa
03:14

«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa

Há 3h e 21min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

Há 3h e 27min
Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

Ontem às 23:18
Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

Ontem às 20:02
Aparência da filha mais nova de Sónia Jesus choca as redes sociais... e a mãe revolta-se: "Qual é o problema?"

Aparência da filha mais nova de Sónia Jesus choca as redes sociais... e a mãe revolta-se: "Qual é o problema?"

Ontem às 09:39
Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

Morreu Maria Francisca, a famosa cadela do "Big Brother VIP"

24 abr, 12:43
Ver Mais Outros Sites