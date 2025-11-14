A reação mais esperada: Mãe de Leandro quebra o silêncio sobre o insulto polémico de Bruno

Os familiares dos concorrentes nomeados esta semana do Secret Story 9, marcaram presença no Dois às 10 desta sexta-feira, 14 de novembro, para comentar a semana intensa vivida dentro da casa. Entre eles esteve Luzia Pereira, mãe de Leandro, que não conteve a emoção ao falar do episódio que mais marcou o filho: o momento em que Bruno o chamou de “aberração”.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Luzia recordou a mágoa que Leandro ainda sente. «A palavra que ele disse foi muito feia», começou por desabafar. «Como é que as pessoas dizem essas palavras feias pela boca fora e não se lembram que as pessoas têm sentimentos?», questionou, visivelmente afetada.

A mãe do concorrente destacou ainda o peso que o insulto teve na autoestima do filho: «Chamar aberração ao meu filho… foi a pior coisa que lhe podiam ter dito. Aquilo fica a martelar na cabeça e pode ter a certeza que ele vem sempre com aquela palavra na cabeça».

Segundo Luzia, Leandro tem tentado manter-se focado no jogo, mas a ferida emocional permanece aberta. Veja aqui a conversa:

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

