Quem chegou à meta? Estes são os quatro finalistas do Secret Story 9

Estas são as imagens da discussão entre Marisa e Liliana que obrigou a Voz e Pedro a intervirem

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Hoje, os fãs da Casa dos Segredos 9 assistiram a uma gala intensa, repleta de surpresas e momentos de pura emoção. A Voz premiou a melhor missão da semana e revelou o concorrente mais ciumento da edição, gerando tensão e reações inesperadas dentro da casa.

A música também marcou presença: Jorge Guerreiro subiu ao palco e conseguiu pôr todos em pé, mostrando que a festa da semi-final não se resumia apenas às nomeações e revelações. Nuno Ribeiro encantou com a sua performance, provando que talento e emoção andam de mãos dadas nesta reta final.

Os nomeados tiveram ainda a oportunidade de receber mensagens de ex-concorrentes. Algumas eram de apoio, outras nem tanto, e cada reação trouxe à tona sentimentos e conflitos antigos, reforçando a intensidade do jogo.

No fim da noite, os quatro finalistas da Casa dos Segredos 9 ficaram finalmente definidos. Já sabíamos que Liliana e Marisa garantiram o seu lugar na grande final, e os outros dois finalistas são Inês e Pedro Jorge.

O concorrente expulso da semi-final, que viu o sonho da vitória escapar nos últimos momentos do jogo, foi Leandro.