19:47
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo - Big Brother
03:32

Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo

19:42
Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan - Big Brother
03:44

Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan

19:35
Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações - Big Brother
07:06

Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações

19:27
Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge! - Big Brother
04:25

Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge!

19:24
Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó» - Big Brother
01:53

Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó»

19:18
Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada» - Big Brother
06:48

Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada»

18:56
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence - Big Brother

Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

18:53
Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me» - Big Brother
03:22

Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me»

18:53
Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana» - Big Brother
03:22

Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»

18:47
Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana» - Big Brother
04:25

Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana»

18:40
Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...» - Big Brother
05:20

Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...»

18:31
Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida» - Big Brother
06:11

Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida»

18:22
Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo) - Big Brother
01:23

Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo)

18:20
Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...» - Big Brother
00:58

Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...»

18:17
Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...» - Big Brother
02:31

Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...»

18:05
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis - Big Brother
05:05

Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis

18:00
Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo» - Big Brother
06:07

Bruna critica Mariana por ter «incentivado» Liliana a deixar Fábio e o caos instala-se: «Fizeste o mesmo»

17:49
Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar» - Big Brother
04:30

Liliana e Ana Cristina 'pegam-se' no intervalo da gala: «Acabas na casa de banho a chorar»

17:40
Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas - Big Brother
03:27

Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas

16:58
Pedro Jorge acusa Marisa Susana de ser «maldosa»: «Precisas de mais situações?» - Big Brother
06:53

Pedro Jorge acusa Marisa Susana de ser «maldosa»: «Precisas de mais situações?»

16:34
Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...» - Big Brother
02:42

Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...»

16:18
Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto» - Big Brother
02:19

Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto»

16:14
Liliana lamenta-se da 'distância' de Fábio: «Não parece que estamos numa relação» - Big Brother
03:30

Liliana lamenta-se da 'distância' de Fábio: «Não parece que estamos numa relação»

16:09
Fábio explica a Liliana proximidade do grupo de Dylan: «Ganham confiança e sou escolhido para...» - Big Brother
02:20

Fábio explica a Liliana proximidade do grupo de Dylan: «Ganham confiança e sou escolhido para...»

15:57
Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas» - Big Brother
05:06

Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas»

Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence

  Secret Story
  Há 2h e 27min
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence - Big Brother
leandro

Momento surpreendente no Secret Story 9! Durante o “Última Hora” desta segunda-feira, Leandro decidiu arriscar todas as fichas no segredo de Marisa Susana.

O Secret Story 9 continua a surpreender e, desta vez, foi Leandro quem protagonizou um dos momentos mais marcantes da tarde. Durante o Última Hora, conduzido por Nuno Eiró, o concorrente decidiu arriscar tudo e revelou a sua aposta para o segredo de Marisa Susana.

Leandro apresentou a sua teoria e disse acreditar que o segredo de Marisa Susana é “Casei comigo própria”. A aposta gerou expectativa entre os colegas e o público, mas a confirmação não tardou: o concorrente acertou em cheio.

Marisa Susana confirmou a veracidade do segredo e celebrou o momento com euforia, feliz pela conquista de Leandro.

O momento rapidamente se tornou tema de conversa dentro da casa e nas redes sociais, com muitos a elogiar a coragem de Marisa e a perspicácia de Leandro.

Veja o vídeo:

Com mais um segredo revelado, o jogo ganha nova dinâmica e as suspeitas voltam a intensificar-se entre os concorrentes do Secret Story 9.

