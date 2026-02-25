Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

No “Dois às 10”, Leandro regressou aos estúdios da TVI para uma conversa com Cristina Ferreira durante um momento de culinária, numa entrevista marcada por esclarecimentos e algumas mágoas ainda por resolver. Ao seu lado esteve a mãe, Luzia.

Durante a conversa, o antigo concorrente falou abertamente sobre as relações que construiu dentro da casa e, sobretudo, sobre aquelas que ficaram pelo caminho. Apesar de manter contacto próximo com nomes como Marisa Susana, Vera, Lídia e Liliana, o mesmo não acontece com Pedro Jorge e Marisa, com quem integrou o chamado “Gangue dos Frescos”.

Leandro mostrou-se desiludido com aquilo que considera ser uma falta de coerência por parte do casal fora do programa. Segundo explicou, as declarações públicas variaram ao longo do tempo, deixando-o confuso quanto à autenticidade da amizade que viveram dentro da casa. Recordou que, em diferentes entrevistas, ouviu versões contraditórias sobre a relação que partilhavam, o que abalou a confiança que tinha depositado nos ex-aliados.

«Esses dois no caso, Cristina, é como eu digo, ainda estou para descobrir o que é verdade, o que é farsa, porque até hoje não sei. Porque a Cristina, num programa, pergunta hoje do Leandro, eles dizem que estão com saudades, que é a melhor pessoa que conheceram. Depois passada, já vem em outra entrevista, já dizem que eu só fui um colega de trabalho».

Luzia interveio para contextualizar a origem da mágoa do filho, referindo que tudo se intensificou quando, já fora do reality show, Leandro teve acesso a imagens que nunca tinha visto. Nessas gravações, segundo relatou, existiriam comentários menos positivos sobre si, contrastando com a postura de proximidade demonstrada durante o jogo. O nortenho garantiu que, dentro da casa, defendeu o casal em várias ocasiões, rejeitando a ideia de que tenha sido protegido por eles.

Questionado por Cristina Ferreira sobre a possibilidade de reconciliação, Leandro revelou ter tentado contactar Pedro Jorge após o programa, mas sem sucesso. Disse ter feito chamadas que ficaram sem resposta, lamentando o que descreve como um distanciamento repentino e uma mudança de atitude.

«Não respondem a ninguém, eles estão muito importantes. Eu não, eu continuo simplista. Olha, é assim, Cristina, eu faço uma chamada para si, se você não atende, como é que você sabe o que é que eu quero? Não sabe, lógico. Fiz duas chamadas para o Pedro. Disse que depois que me ligava, até hoje estou à espera»

Apesar do tema sensível, o ex-concorrente fez questão de sublinhar que o seu percurso não se resume a alianças ou conflitos. Reivindicou o destaque conquistado individualmente ao longo da experiência televisiva, afirmando que a sua participação foi marcada pela autenticidade e pela capacidade de se afirmar enquanto jogador independente.