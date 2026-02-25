Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Ao Minuto

Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos
Liliana e Ricky têm a primeira conversa a sós e partilham teorias sobre segredos

«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo
«Ela é uma miúda lindíssima» Hugo não poupa aos elogios a Eva. E Diogo ouve tudo

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto
Frases polémicas invadem a casa. O que os concorrentes disseram uns dos outros é exposto

«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia
«Incoerente» João não poupa palavras contra Luzia

Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz
Ana perde 200 euros após ir contra as regras da Voz

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Luzia é repreendida pela Voz após comentário polémico e esta foi a reação da concorrente

Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação
Diana tira o secador a Jéssica enquanto a concorrente dormia. E esta foi a reação

Nunca antes visto: Concorrente do Secret Story só consegue dormir desta forma
Nunca antes visto: Concorrente do Secret Story só consegue dormir desta forma

Voz deixa advertência a Luzia após expressão polémica: «É do norte...»
Voz deixa advertência a Luzia após expressão polémica: «É do norte...»

Eva tem acesso a pista para segredo num momento a sós com a Voz
Eva tem acesso a pista para segredo num momento a sós com a Voz

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto
Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto

Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram
Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram

Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo»
Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo»

Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...»
Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...»

Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo
Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta
Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta

Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração»
Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração»

Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...»
Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...»

«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio
«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio

Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...»
Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...»

Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva»
Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva»

Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...»
Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...»

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota» - Big Brother

Leandro esteve no “Dois às 10” e falou sem rodeios sobre as amizades que trouxe do reality show, assumindo a desilusão com antigos aliados e afastando, para já, qualquer hipótese de reconciliação.

No “Dois às 10”, Leandro regressou aos estúdios da TVI para uma conversa com Cristina Ferreira durante um momento de culinária, numa entrevista marcada por esclarecimentos e algumas mágoas ainda por resolver. Ao seu lado esteve a mãe, Luzia.

Durante a conversa, o antigo concorrente falou abertamente sobre as relações que construiu dentro da casa e, sobretudo, sobre aquelas que ficaram pelo caminho. Apesar de manter contacto próximo com nomes como Marisa Susana, Vera, Lídia e Liliana, o mesmo não acontece com Pedro Jorge e Marisa, com quem integrou o chamado “Gangue dos Frescos”.

Leandro mostrou-se desiludido com aquilo que considera ser uma falta de coerência por parte do casal fora do programa. Segundo explicou, as declarações públicas variaram ao longo do tempo, deixando-o confuso quanto à autenticidade da amizade que viveram dentro da casa. Recordou que, em diferentes entrevistas, ouviu versões contraditórias sobre a relação que partilhavam, o que abalou a confiança que tinha depositado nos ex-aliados.

«Esses dois no caso, Cristina, é como eu digo, ainda estou para descobrir o que é verdade, o que é farsa, porque até hoje não sei. Porque a Cristina, num programa, pergunta hoje do Leandro, eles dizem que estão com saudades, que é a melhor pessoa que conheceram. Depois passada, já vem em outra entrevista, já dizem que eu só fui um colega de trabalho».

Luzia interveio para contextualizar a origem da mágoa do filho, referindo que tudo se intensificou quando, já fora do reality show, Leandro teve acesso a imagens que nunca tinha visto. Nessas gravações, segundo relatou, existiriam comentários menos positivos sobre si, contrastando com a postura de proximidade demonstrada durante o jogo. O nortenho garantiu que, dentro da casa, defendeu o casal em várias ocasiões, rejeitando a ideia de que tenha sido protegido por eles.

Questionado por Cristina Ferreira sobre a possibilidade de reconciliação, Leandro revelou ter tentado contactar Pedro Jorge após o programa, mas sem sucesso. Disse ter feito chamadas que ficaram sem resposta, lamentando o que descreve como um distanciamento repentino e uma mudança de atitude.

«Não respondem a ninguém, eles estão muito importantes. Eu não, eu continuo simplista. Olha, é assim, Cristina, eu faço uma chamada para si, se você não atende, como é que você sabe o que é que eu quero? Não sabe, lógico. Fiz duas chamadas para o Pedro. Disse que depois que me ligava, até hoje estou à espera»

Apesar do tema sensível, o ex-concorrente fez questão de sublinhar que o seu percurso não se resume a alianças ou conflitos. Reivindicou o destaque conquistado individualmente ao longo da experiência televisiva, afirmando que a sua participação foi marcada pela autenticidade e pela capacidade de se afirmar enquanto jogador independente.

Veja o momento:

