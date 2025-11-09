Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

A gala deste domingo do Secret Story 9 ficou marcada por um momento impactante: Leandro carregou no segredo de Marisa e Pedro e deixou a casa toda em suspenso.

Após uma semana turbulenta entre Marisa e Pedro, com muitas discussões à mistura, os concorrentes começaram a ficar cada vez mais desconfiados de que havia algo a uni-los e Leandro deu o passo seguinte.

Hoje na gala, o concorrente carregou no botão dos segredos para desvendar o que pensava ser o segredo de Pedro e Marisa: «Somos um ex-casal».

A casa ficou em suspenso e expectante que este fosse realmente o segredo dos dois, mas tudo foi abaixo quando a Voz avisou que Leandro não estava certo e a confusão instalou-se ainda mais.

O que eles não sabem é que Pedro e Marisa não são um ex-casal, mas sim um casal verdadeiro. Contudo - e para dificultar mais a situação - eles não têm um segredo conjunto. O segredo dela é «o meu marido está na casa» e o dele «a mãe dos meus filhos está na casa».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da bonita família de Marisa e Pedro fora do Secret Story.

Relação esteve perto do fim

Pedro e Marisa viveram tempos conturbados na semana que passou e a relação dos dois esteve perto do fim. Pedro decidiu terminar tudo com Marisa, após uma intensa troca de acusações e farpas ferozes entre os dois.

Mas afinal, o que levou a tudo isto? As coisas já não estavam a 100% há algumas semanas, com o casal enfrentar muitos altos e baixos - várias discussões, situações tensas, mas também momentos de carinho em que parecia que se iam entender finalmente.

Contudo, 'a gota de água' aconteceu na gala de domingo do Secret Story, onde Marisa viu imagens de Pedro que não gostou: «Anda a gastar o dinheiro que eu lhe dei em almoços com as meninas», disse, referindo-se a Pedro ter pago para almoçar a sós com Liliana.

No fim da noite Pedro teve uma conversa privada com Liliana, o que piorou ainda mais as coisas com Marisa e os dois foram dormir chateados. Já esta manhã tiveram uma discussão muito feia precisamente por causa dessa conversa e de tarde que o 'verniz estalou' de vez.

Pedro aproveitou para dizer a Marisa que ela não tinha 'moral' para falar, porque também estava muito próxima de Bruno. Marisa garantiu que não ia deixar que a imagem dela fosse manchada lá fora por causa dele e Pedro ripostou «para mim já pode ficar manchada».

Foi nesse momento que Pedro virou costas a Marisa e pôs um ponto final: «Vou pegar nas minhas coisinhas que já estão todas arrumadas e vou-me embora. Podes ter a certeza que é agora. E para mim está tudo acabado, se não estava já. Podes fazer o que tu quiseres», disse. Ela não se deixou ficar e respondeu: «Boa viagem».

Noite de lágrimas e desilusão

No Especial da passada segunda-feira, ao ver as imagens dos últimos acontecimentos, Marisa desatou num pranto tal que Cristina Ferreira a chamou ao confessionário para que ela pudesse desabafar mais à vontade e dizer tudo o que lhe ia na alma.

Marisa não conteve a desilusão com Pedro por tudo o que se passou: «Se eu conhecesse o Pedro só aqui na casa para mim valia zero», disse, insistindo que não foi por esta pessoa que se apaixono e que não o reconhece nestas atitudes: «Não conheço o Pedro aqui no jogo (...) O Pedro não é isto».

«Se eu olhar para os olhos do Pedro depois de tudo o que ele tem vindo a fazer eu só sinto raiva, porque eu não mereço que ele me trate assim (...) estou a sofrer imenso, porque ele está sempre a enxovalhar-me, a criticar-me, a desrespeitar-me, tudo aqui dentro», disse Marisa lavada em lágrimas.

Já depois do Especial, a concorrente continuou a criticar o marido, visivelmente abalada e recebeu apoio da parte de todos os colegas, com uma exceção: Marisa Susana mostrou-se do lado de Pedro, condenando a postura de Marisa para com ele.

Em conversa com Fábio na casa de banho, Marisa Susana criticou Marisa, considerando que a concorrente «teve o dia todo» para falar com Pedro sobre as palavras que a magoaram e esperou pela noite, no Especial, para o fazer, algo que considera errado.

Depois, já na sala e diretamente em conversa com Marisa, Marisa Susana confrontou-a, chamando a atenção para a forma como acha que ela está «a queimar» Pedro. Marisa não gostou e atirou: «Ainda hás-de engolir tudo em seco no final do jogo», disse referindo-se ao facto de eles serem um casal e ainda ninguém saber.