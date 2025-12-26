Sabia que Leandro arrasou Miguel Vicente na derrota contra Inês Morais? Revelado comentário viral

Leandro é um dos cinco concorrentes que ainda estão em jogo no Secret Story 9, que está na reta final. Mas muito antes de entrar no programa, o jovem de 31 anos já tinha dado a sua opinião fervorosa num outro reality-show.

Os mais atentos recuperaram um comentário que Leandro fez nas redes sociais, aquando da vitória de Inês Morais contra Miguel Vicente, na final do Big Brother - Desafio Final, em março deste ano.

«Ele que vá praticar violência psicológica com as mulheres lá de casa dele, que aqui o público não consente isso», lê-se na mensagem que Leandro deixou no Instagram do programa, mostrando a sua indignação com o comportamento de Miguel Vicente.

Veja em baixo: