Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Leandro, ex-concorrente do Secret Story, continua de costas voltadas com Pedro e Marisa, de quem chegou a ser próximo dentro da casa mais vigiada do País. A tão falada reaproximação parece que nunca chegou a acontecer. E também não há perspetovas de acontecer em breve.

Através da sua página oficial de Instagram, Leandro respondeu a algumas perguntas dos fãs e acabou a revelar que mantém pouco contacto com os colegas de programa. O jovem tomou a decisão de seguir com a sua vida longe de quase todos os concorrentes da sua edição.

«Não mantenho contacto com praticamente ninguém! Para já, no máximo, trouxe cinco pessoas que mantenho contacto da casa, mas todos nós temos as nossas vidas e vida que segue», declarou.

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

O conflito entre Pedro e Leandro agravou-se após o fim do programa e esta quarta-feira, dia 14 de janeiro, conheceu um novo capítulo. Pedro esteve esta manhã no Dois às 10, da TVI, e expôs algumas atitudes do ex-amigo, já fora do programa, que o deixaram em choque. Horas depois, Leandro veio responder publicamente e garantir que apenas está a seguir com a sua vida.

«Dizem que fui uma desilusão por simplesmente estar a viver a minha própria vida? Eu não sou um prisioneiro dos desvaneios de ninguém. Se muitos vivem em ciclos finalizados, a culpa não é minha», escreveu. «Eu sei que em breve essa tentativa desesperada de desqualificar o meu livre-arbítrio vai cansar», acrescentou Leandro.

Esta manhã, no Dois às 10, o vencedor do reality show falou da relação com Leandro e foi implacável: «Não está, nós saímos da casa dias depois dele e ele muita coisa disse, que não acredita na nossa amizade, que fomos falsos e ele junta-se a pessoas que não me dizem nada, que são a Liliana e o Fábio».

«Fico triste com a postura dele de não me ter dado os parabéns, só me ligou duas vezes no Instagram e acho que foi só para ficar bem visto. Eu acho que tem a ver com o meu segredo ter sido descoberto, depois o da Marisa e a partir daí descambou tudo», acrescentou Pedro Jorge.

O grande vencedor continuou: «Achei estranho ele jogar contra mim. Ele pensava que seria o vencedor e ficou ainda mais com inveja por ter sido eu, se fosse a Marisa não lhe caía tão mal».

«O Leandro está a viver a base das redes sociais, eu estou a ligar à família. Quando ele se desligar e quiser falar comigo uma coisa mais genuína, sim. Estou aberto a falar com ele», rematou Pedro Jorge.