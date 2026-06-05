Bruno Savate contra Pedro Jorge? Ex-concorrente reage ao frente-a-frente e deixa elogio inesperado a Leandro

A tensão voltou a subir na casa do Secret Story - Desafio Final durante o Especial desta quarta-feira, 3 de junho. Leandro e Pedro Jorge protagonizaram mais um frente-a-frente marcado por divergências e trocas de argumentos, um momento que rapidamente deu que falar entre os seguidores do programa.

Quem não ficou indiferente ao confronto foi Bruno Savate. O veterano dos reality shows da TVI recorreu às redes sociais para comentar o episódio e deixou claro de que lado está nesta disputa.

Ao partilhar um excerto da discussão entre os dois concorrentes, Savate mostrou-se totalmente alinhado com a posição de Leandro: «O Leandro tem toda a razão. Como sempre, esteve certíssimo e demonstrou, acima de tudo, humildade», escreveu o ex-concorrente, numa publicação que rapidamente chamou a atenção dos fãs do formato.

Mas os elogios não ficaram por aí. Na mesma mensagem, Savate dirigiu ainda algumas palavras de apoio ao concorrente, destacando as suas qualidades pessoais: «Gosto muito de ti, meu amigo. Continua a ser essa pessoa genuína e fiel aos teus princípios», rematou.

A reação do nortenho surge numa altura em que as emoções estão ao rubro dentro da casa mais vigiada do país, com os concorrentes cada vez mais pressionados à medida que a reta final do jogo se aproxima. Resta agora saber se este apoio público terá impacto junto dos fãs e no percurso de Leandro Martins dentro da competição.