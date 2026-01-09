Leandro recorda duelo polémico que ditou a sua saída contra Pedro

Gabriel Sousa fez uma partilha nas redes sociais sobre a saída de Leandro do Secret Story 9, frente a Pedro Jorge. Leandro, republicou no seu Instagram a partilha de Gabriel.

Para o ex concorrente do Big Brother, esta saída foi a mais injusta da 9ª edição do Secret Story: «Uma das maiores injustiças de sempre na história dos reality shows já vistas em Portugal», começa por escrever, sem nada a temer. De seguida, rasga Leandro de elogios: «O Leandro foi o jogador mais completo desta edição: carisma, estratégia, frontalidade e verdade.». Para Gabriel, há uma razão muito forte para o colega ter sido expulso a poucos dias da grande final: «Não saiu por falta de jogo... Saiu porque o dinheiro decidiu, mais uma vez, quem saía hoje» [Esta partilha foi feita na noite em que Leandro foi expulso].

Leandro replicou esta partilha recentemente, depois de já ter mostrado o seu profundo desagrado pela decisão do público de não o ter escolhido como finalista, em como, pela vitória de Pedro Jorge.

