Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

Leandro esteve no Em Família deste sábado, onde aproveitou para revela uma conversa privada que teve com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente.

«Dei os parabéns e desejei as felicidades à família porque a própria família me agradeceu e pediu-me desculpa se alguma que tivesse magoado dentro da casa. E eu tranquilizei-os», contou o ex-concorrente.

«Eu não tenho problema de pegar no telefone e ligar ao Pedro, mas será uma conversa entre mim e ele. Resolvemos entre mim e ele, não precisamos de câmaras», declarou.

Recorde-se que Leandro saiu da Casa Mais Vigiada do País chateado com os amigos Pedro e Leandro. Pedro acabou por ser o grande vencedor desta edição, mas Leandro não o cumprimentou na hora da vitória. Até a manhã deste sábado, dia 3 de janeiro, o concorrente ainda não se tinha manifestado acerca desta sua atitude.

No programa Em Família com Mónica Jardim e Idevor Mendonça, o ex-concorrente quebrou finalmente o silêncio sobre o facto de não ter felicitado o amigo:

«Eu não fui cumprimentar o Pedro porque eu ainda estou magoado com as situações recentes que nós tínhamos vivido. Portanto, eu saí no domingo, ele saiu na quarta-feira e os nossos desentendimentos para mim, ainda estão muito presentes. Ok?», começou por esclarecer Leandro.

O ex-concorrente justificou ainda que houve uma quebra de confiança na amizade que partilham:

«E a tal situação que eu dou mais importância é que eu tinha muita confiança neles. Em relação a mim, na nossa amizade, eu tinha muita confiança na nossa amizade. E a meu ver, houve o tal quebrar de confiança, é a tal situação que eu aponto para o nosso afastamento, contudo, eu quero dizer e é verdade, eu vou falar com o Pedro. Eu já deixei esclarecido, eu vou falar com ele. Parabenizei a família, eu falei com a mãe e a irmã na altura, mesmo após a vitória dele, eu parabenizei a família. Desejei-lhe o melhor, as felicidades, que ele era um justo vencedor. Para mim, era eu que tinha de ganhar, isso é lógico.», concluiu o jovem.