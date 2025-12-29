Leandro arrasa Pedro e Marisa (e não só): «Ninho de cobras (…) venha o Diabo e escolha»

Leandro foi o concorrente expulso pelos portugueses na semi-final do Secret Story 9, acabando por «morrer na praia» sem chegar à grande final de dia 31 de dezembro.

Esta segunda-feira, o ex-concorrente esteve no programa 'Dois às 10' da TVI, onde falou sobre o seu percurso e sobre o fim da amizade com Pedro, de quem foi próximo durante toda a edição, mas com quem se chateou nesta fase final.

«Eu merecia estar na final e merecia ganhar o programa. A par da Liliana, sei que fizemos o conteúdo do programa, as coisas que se desenrolaram foram à volta do nosso conteúdo. Muita da história do Pedro e Marisa não existiria sem o Leandro e a Liliana dentro da casa», começou por referir Leandro.

Injustiça com a expulsão

O jovem assumiu estar triste, «mas injustiçado é o que eu me sinto. Por outro lado estou feliz porque estava farto de lá estar, já não aguentava olhar para a cara daquelas pessoas», disse, mencionando concretamente Pedro: «O Pedro só de falar incomoda-me, estar à minha beira incomodava-me».

«Eu sabia que aquilo (o que Marisa e Pedro lhe diziam) não era verdade. Não me sinto amigo deles, sinto que saí de lá e o único amigo que trouxe foi a Voz», afirmou o ex-concorrente.

Ainda assim, Leandro surpreendeu ao afirmar: «A Liliana preocupou-se comigo mais do que os meus amigos. Há uma desilusão muito grande, senti muito aquilo. A ilusão de que tinha amigos, torna-se desilusão ao ver e ouvir o que senti. A Marisa disse-me que já não me podia ouvir. Como é uma amiga diz isto?».

Relação de Pedro e Marisa 'debaixo de fogo'

Concretamente sobre Pedro e Marisa, Leandro foi implacável: «Aquela relação a meu ver não tem nada de saudável. (A teoria) do do ex-casal tinha uma motivação, porque aquela confiança e a tal agressividade que era exagerada eu questionava-me ‘isto passou-se em casa e eles separaram-se?’ Porque isto não é normal. Sendo um casal ainda me levantou mais dúvidas».

«Entre a relação deles direta eu não sei dizer quem é que é o melhor. A Marisa eu é a que tive de chamar a atenção para parar porque não vale tudo (...) É o marido, companheiro de uma vida. O Pedro o jogador falso, mentiroso. A Marisa também com aquela falsidade, aquilo também se passa em casa», reiterou.

Leandro concluiu: «Senti-me num ninho de cobras, em que aquelas pessoas eram capazes de fazer tudo por 250 mil euros. Venha o diabo e escolha entre os concorrentes que lá estão».

Orgulho na sua prestação e críticas a Inês

Leandro falou ainda da sua postura dentro da casa: «Agora não se ganha programas por ser boa pessoa ou ter bons valores, que é o meu caso. Para os concorrentes lá era o vale tudo e para mim não. Era demonstrar que os valores importam mais do que andar ali a lutar e a rebaixar».

«Nunca demonstrei arrogância no programa. Eu vim aqui para ganhar os 250 mil euros, mas é uma afirmação que não põe em causa o outro. Foi claro que esta frase os incomodava (…) eu dizia-o com o intuito de jogo», explicou.

Quanto a Inês, que muitos não achavam que fosse à final, Leandro afirmou: «A Inês nunca fez ali nada, não acrescentou nada ao programa. Eu sempre disse que estava ali para trabalhar e fazer o melhor, se a Inês por ser serena conquistou o espectador… bem não. Eu não votava numa Inês, nem pegava no telefone».

«A Inês ajudava e acenava com a cabeça no sentido de me rebaixar, da inferiorização que aquele grupo fez comigo. A Inês não tem um feitio que vá ser minha amiga cá fora, não seria uma pessoa que eu me identificaria. Eu quis ser o Leandro e o jogador Leandro. Sei que sou um bocadinho pica-miolos e adaptei essa realidade», explicou.