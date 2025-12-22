Prova do Passaporte gera «luta de galos»: Pedro e Leandro em confronto aceso no pós-gala

Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Pedro, Leandro e Liliana enfrentaram-se numa prova decisiva que garantia o passaporte para a final, durante a gala de domingo, 21 de dezembro. Liliana acabou por sair vencedora, mas o momento ficou marcado por um confronto entre Pedro e Leandro, no pós-gala meteram os pontos nos “is”.

A prova consistia num jogo de tabuleiro, no qual cada concorrente lançava o dado e avançava as casas correspondentes. Consoante a posição onde o peão parava, os participantes tinham de cumprir diferentes desafios impostos pela Voz.

Perto do final do jogo, Leandro caiu numa casa que lhe permitia bloquear um dos concorrentes. A escolha recaiu sobre Pedro, uma decisão que esteve na origem da polémica. No pós-gala, o ambiente aqueceu quando Pedro acusou o amigo de o ter prejudicado, considerando que essa jogada acabou por favorecer a vitória de Liliana.

«Deve ter ficado afetado ali numa dinâmica que disse que o expulsava a ele. Em momento algum o afetei, em relação ao jogo, por ter dito aquilo, ele ali sim afetou-me. Bloqueou-me de jogar o jogo, prejudicou-me. (…) Prejudicou-me por me ter bloqueado», afirmou Pedro.

Leandro acabou por justificar a sua decisão, defendendo que se tratou apenas de uma estratégia de jogo. «Eles estavam equiparados no tabuleiro de jogo e eu estava mais atrás, portanto quis, eu, avançar mais para a frente. (…) Trata-se de uma jogada inteligente, no tabuleiro, da minha parte. Se o Pedro ficou muito machucado com ela, não fui eu que o fiz perder o jogo», explicou.

A troca de acusações prolongou-se, com Pedro a ir ainda mais longe, acusando Leandro de o temer e de querer, a todo o custo, que ele saia da casa mais vigiada do País.