«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê

Os concorrentes do Secret Story 9 foram desafiados pela Voz a fazer uma receita natalícia: um belo polvo com batata a murro. Leandro - como chef de cozinha que é - deu algumas do que se pode ou não aproveitar nesta proteína e impressionou Fábio.

Em conversa com o colega, enquanto arranjava o polvo, Leandro deu dicas valiosas e explicou que o olho do polvo não deve ser consumido nunca: «Aqui costuma ter o tal olhinho e quando vem com a cabeça a gente abre (e tira). Tem que ficar tudo limpo, nas minhas mãos não dou a ninguém isto», disse.

«A cabeça dá sempre para aproveitar para arroz de polvo e outras coisas, mas eu nunca na vida dou isto aos meus clientes. O polvo aproveita-se tudo, mas nunca na vida posso dar isto (...) É a diferença entre polvo limpo ou a parecer que está limpo», rematou Leandro.

Veja o vídeo em cima e fique a saber mais sobre a forma correta de consumir polvo e o que se deve ou não aproveitar, numa altura natalícia em que este é muito usado como alternativa ao tradicional bacalhau.