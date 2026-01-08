Do Secret Story para A Quinta? Porcos de Leandro tormam-se "celebridades" e o resultado é hilariante

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Leandro Martins nunca escondeu o amor que nutre pelos animais. Depois de sair do Secret Story 9, o nortenho fez uma partilha nas redes sociais sobre os seus novos companheiros de "casa": dois porcos bebés. Nas histórias do Instagram, começou por partilhar alguns vídeos dos seus novos animais, a quem tão carinhosamente apelidou de: "leitõezinhos bonitos".

Depois de algum esforço, acabou por conseguir pegar num deles ao colo. O ex concorrente do Secret Story 9 não hesitou em apadrinhá-los mas, para isso, contou com a ajuda dos fãs, lançando-lhes o seguinte desafio: «Vou precisar da vossa ajuda para dar o nome aos leitões em breve 🤗😉», disse.

Ainda dentro da casa mais vigiada do país, Leandro já tinha surpreendido os colegas e os espectadores com a sua proximidade aos animais e a particularidade mais inusitada é que tem como costume dar-lhes nomes de pessoas.

Vejas a imagens.