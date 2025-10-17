Leandro regressa à casa após a 'desistência'. Há abraços, lágrimas, gritos de alegria mas também quem não tenha ficado nada feliz

Depois de ter anunciado a sua desistência e abandonado a casa em lágrimas, Leandro regressou de forma inesperada, provocando uma onda de choque entre os colegas. O momento, transmitido em direto, transformou-se rapidamente num dos temas mais comentados dentro e fora da casa.

Na tarde de quinta-feira, 16 de outubro, Leandro emocionou-se ao despedir-se dos restantes concorrentes. Visivelmente abalado, afirmou que já não tinha forças para continuar e atravessou a porta de saída num clima de tristeza e incredulidade. O ambiente dentro da casa ficou pesado, houve quem chorasse, quem se revoltasse e quem confessasse que «a casa ficaria mais pobre» sem a sua presença.

No entanto, o que os colegas não imaginavam é que tudo fazia parte de uma missão secreta. Horas depois, no Extra, aconteceu a grande reviravolta: Leandro regressou à Casa dos Segredos. O choque foi imediato: gritos, abraços, risos e lágrimas marcaram o reencontro. Alguns concorrentes correram para o receber, sem esconder a alegria, enquanto outros se mostraram mais frios, evitando grandes demonstrações de afeto.

De volta à casa mais vigiada do país, Leandro garante que regressa com outra postura e com vontade de surpreender.