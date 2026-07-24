Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Leandro Martins abriu uma sessão de perguntas e respostas no Instagram e respondeu sem rodeios às questões colocadas pelos seguidores. Entre os vários temas abordados, um dos momentos que mais chamou a atenção aconteceu quando foi desafiado a falar sobre Sara, com quem partilhou a casa do "Desafio Final".

Perante a pergunta sobre a opinião que ficou da ex-concorrente, Leandro não escondeu o desagrado e admitiu que a experiência de convivência esteve longe de ser positiva.

«Lá vêm perguntas um bocadinho mais complicadas, porque eu normalmente sou sincero. Ora, não, não gostei de conhecer a Sara. Assim que eu esteja a ver das pessoas que eu menos gostei de conhecer, foi a Sara.»

O antigo participante do "Secret Story 9" e do "Desafio Final" foi mais longe e explicou quais as razões que sustentam essa opinião, deixando críticas à personalidade da ex-colega.

«Considero-a uma pessoa, do que eu estive com ela, do que conheci lá dentro, muito falsa, não é de confiança.»

Leandro Martins garantiu ainda que, entre todas as concorrentes femininas da última edição especial do reality show da TVI, Sara foi quem lhe deixou a pior impressão, reforçando que a relação entre ambos nunca evoluiu de forma positiva.

«E de toda a gente que esteve no desafio final, sem dúvida, se me perguntassem na questão feminina, a rapariga que eu menos gostei de conviver, de conhecer, etc., foi a sala [Sara], sem dúvida.»