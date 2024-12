Ferveu! Leo perde a paciência com João Ricardo e a berraria instala-se: «És inconsequente!»

Leo grita com João Ricardo: «Tens problemas com audição, vai ao otorrino!»

Devido às brincadeiras noturnas, a Voz decidiu aplicar uma sanção a todos: 'Por uns, pagam todos'. Após o Especial, Leo e João Ricardo têm forte confronto: Leo e João Ricardo entram em bate-boca aceso. Entre provocações e acusações, os dois não se entendem.

No Secret Story – Casa dos Segredos, após concorrentes terem levado uma sanção devido à brincadeira durante a madrugada, o caos instalou-se na cadeira quente entre Leo e João Ricardo.

Leo começou por comentar as sanções que todos têm vindo a levar em prol de atos de outros concorrentes: «Não queria ir contra os princípios da sua casa, nem das suas decisões, mas acho que a decisão da Voz, ultimamente na retirada do dinheiro, acaba por ser uma coisa que não faz diferença a determinadas pessoas que não têm o real objetivo do programa e muitas delas que também não têm dinheiro é indiferente».

«O João que é um dos principais protagonistas desta brincadeira, não tem dinheiro na conta e não lhe faz diferença os 500 euros, enquanto outras pessoas estão aqui e perdemos. Foi a pessoa que premeditou a brincadeira e não vi nenhuma das outras pessoas a premeditar a brincadeira», continuou Leo.

João Ricardo defendeu-se, garantindo que não puxou os outros concorrentes (Maycon, Renata e Marcelo) para a brincadeira: «As pessoas fazem porque querem. Essa cabecinha trabalha que ‘o João faz tudo’.».

Revoltado, Leo atirou: «Tu todos os dias comprovas que precisas de medicação para relembrares a tua memória!».

João Ricardo provocou: «O que é que me receitas mais Leomarte?».

A discussão começou a escalar e os berros instalaram-se. Leo ‘acusou’ João Ricardo de não ter noção das suas atitudes: «As brincadeiras têm limites! A tua foi uma brincadeira foi inconsequente! Tu acabaste de provar que és um inconsequente! Não pensas nas consequências dos teus atos!».

«Relativamente à brincadeira do Diogo fui a primeira pessoa a dizer para levarem com leveza. Sabes o que é isto? É saber separar! Tu és maldoso», atirou João Ricardo.

Tudo sobre a Sanção

Durante o Especial de sexta-feira, dia 22 de novembro, o programa apresentado por Maria Botelho Moniz ficou marcado pela implantação de uma nova sanção na casa, a mando da 'Voz', que é soberana, após noite considerada 'infernal'.

A 'Voz' decidiu retirar 500 euros da conta de cada concorrente

Os concorrentes foram confrontados com imagens que não deixaram margem para dúvidas: é preciso tomar medidas.

Maycon, Marcelo, Leo e João Ricardo só tinham direito a fumar 2 cigarros por concorrente, estando os mesmos racionados. Esta regra foi desobedecida.

Além dos cigarros, os actos polémicos da noite, também contribuíram para esta sanção: «Atos incosequentes».

Diogo Alexandre começou por abordar a situação do spray e desculpar-se pela sua atitude: «Já pedi desculpas à Renata e ao Marcelo. Foi um acto desmedido».

Marcelo também se desculpou pela forma como se dirigiu a Diogo Alexandre. No meio dos pedidos de desculpa na casa, também Renata pediu a Gonçalo pela brincadeira na qual colocou amaciador no cabelo do colega.

Margarida recrimina atitudes dos colegas, por brincarem com produtos de cabelo e Renata reage às palavras da concorrente: «Pecado é brincar com comida».

Gonçalo interveio ainda na situação do spray, afirmando que avisou o colega de que não deveria fazer o que fez, mas que Renata se riu no momento.

«Não me aleijou. Se me tivesse aleijado, tinha ido lavar a cara», reconheceu Renata.

Relembre toda a situação que está a dar que falar...

No Secret Story - Casa dos Segredos, a madrugada deste dia foi agitada! Renata, João Ricardo e Marcelo acordaram os colegas com algumas partidas que envolviam por máscara para o cabelo no corpo. O burbirunho acabou por acordar todos, incluindo Diogo Alexandre que tentou ripostar com spray.

A gritaria começou com Renata aos berros com Diogo Alexandre, por causa do spray que, segundo o que disse, podia ter cegado alguém: «Ganha juizo na cabeça!»

Renata foi mais longe e disse, com alguma revolta: «Que amanhã sejas expulso daqui para fora! Isso é muito grave Diogo!»

Veja o momento:

Antes disto, Diogo e Marcelo já tinham tido um confronto aceso, depois de Diogo ver restos de máscara no chão do quarto e achar que havia o perigo de alguém escorregar, cair e magoar-se. Diogo acabou a confrontar Marcelo cara a cara na casa de banho: «És mesmo um palerma».

Marcelo, visivelmente indignado com esta afronta, atirou a Diogo: «Está quieto e está calado e voltas para o teu canto (...) Mas pensas que és quem!? Este tem a mania que é aventureiro».

O clima acabou mesmo por azedar e os dois tiveram de ser separados. Veja o momento: