O momento viral de Leo e João Ricardo que marcou a Gala de Natal do Secret Story

Na Gala Especial de Natal do Secret Story - Casa dos Segredos, João Ricardo e Leomarte foram os protagonistas de um dos momentos mais altos da noite.

Ambos os concorrentes foram chamados por Cristina Ferreira para irem até ao Confessionário juntos e começaram por entrar em picardias. Isto porque Leo prometeu que não voltaria a dirigir a palavra a João Ricardo.

João Ricardo assumiu que quando diz as verdades a Leo, este fica sempre chateado com ele, mas no entanto revelou,

«Eu quero ser amigo do Leomarte»

«Eu não quero ser amigo do João Ricardo», foi a resposta imediata de Leo porque não se identifica com o próprio.

Cristina Ferreira provoca os dois concorrentes dizendo que isto era a questão do quanto mais me bates, mais gosto de ti. João Ricardo não desmentiu, mas Leo manteve-se irredutível.

Momentos mais tarde, o angolano acaba por se render e cantar com o antagonista, criando um momento viral, ora espreite,