Leomarte reage a aproximação entre Joana Diniz e João Ricardo e revela: «Não é contigo que ele vai casar, é...»

Leomarte foi o quinto classificado da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Este sábado, o ex-concorrente esteve a assistir à gala do Secret Story - Desafio Final. Durante o intervalo do programa, Leo falou em exclusivo com o Digital da TVI para contar algumas 'fofocas' de ex-concorrentes...

Fora da casa, Leo revela que a sua vida tem sido uma 'correria' entre participar nos programas da TVI e de continuar com projetos pessoais.

O ex-concorrente continua a ter uma ligação próxima a Diogo Alexandre, Margarida, Gonçalo, Juliana, Jéssica, Daniela, Marcelo e Heitor. Por outro lado, afirma não fazer questão de lidar com Maria: «Não tenho nenhum interesse de ligação aqui fora».

Durante a conversa, Leo aproveitou para lançar uma farpa ao antagonista João Ricardo, com quem não quer uma relação, e menciona a recente aproximação do concorrente à colega Joana Diniz: «Estava a pensar enviar um avião ao João Ricardo para ver se movimento aquela casa (...) E Joana Diniz, o team João Ricardo aqui fora diz que não é contigo que ele vai casar, mas também não vai ser comigo».

O angolano contou ainda os 'babados' de ex-concorrentes! Saiba tudo:

Margarida Carvalheiro fez anos e foi surpreendida com uma festa organizada pelo namorado, Gonçalo Coelho. Leomarte contou que alguns ex-concorrentes foram convidados, mas outros nem por isso! Marcelo, Heitor e Maria ficaram fora da lista. Veja aqui como foi a festa

Recentemente, Diogo Alexandre perdeu o acesso à sua conta de instagram e fez queixa na polícia. Leo conta que o vencedor do Secret Story 8 já recuperou a conta e que lhe aconteceu uma bela peripécia! Diogo precisava de uma nova película no telemóvel, mas, segundo Leo, «foi forreta e não aceitou trocar o ecrã do telefone por 200 euros. Foi no chinês e o chinês roubou-lhe a conta do instagram, mas depois recuperou e já está tudo bem. Agora o Diogo vai aprender a lição de não ser forreta. Às vezes o barato sai caro».

Afonso está dentro da casa, mas deixou uma surpresa para a namorada, Jéssica. Afonso fez com que um anel fosse entregue à ex-concorrente no dia do seu aniversário: «Deixou tudo programado para os anos da Jéssica. Convidou a Ana, o Marcelo e o Heitor. Foram estes os da casa que foram».