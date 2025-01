Leo provoca Márcia Soares sobre João Ricardo: «Aproveito para esclarecer (...) quem é este coração que...»

Leomarte Freire fez parte do painel de comentadores do Extra do Secret Story - Desafio Final, que foi ao ar na madrugada de sexta-feira. Ao seu lado esteve Márcia Soares.

Antes do início do Extra, Leo gravou um vídeo curioso com Márcia Soares. O ex-concorrente provocou a comentadora com a seguinte pergunta: «Aproveito que estou com a Marcia para esclarecer: afinal de contas, quem é este coração que o João Ricardo deixou cá fora?»

Se por um lado Leomarte acredita que é Márcia, já Márcia acha que é Leo.

Márcia Soares esclareceu que tudo se vai saber quando João Ricardo sair.

Leomarte rematou o vídeo com, «Vamos fazer um almoço a três. Quer dizer, a quatro, porque agora também está a Joana (Diniz) no meio».

Espreite o vídeo,

No Extra do Secret Story - Desafio Final, Marta Cardoso confrontou Leomarte Freire e os rumores de uma possível relação entre ele e João Ricardo, ou entre Márcia Soares e João Ricardo.