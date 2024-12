A ferver! Leo acusa Maycon de usar Diogo Alexandre na semana em que está nomeado: «Precisas de jogo para aparecer!»

No Secret Story - Casa dos Segredos, Maria Botelho Moniz preparava-se para dar início ao Diário quando teve de interromper a emissão e fazer imediata ligação à casa mais vigiada do país, para mostrar tudo o que estava a acontecer na casa: uma dinâmica levou a uma forte discussão entre Leo e Maycon, que acabou com Renata a retirar-se da sala, em lágrimas.

Tudo isto aconteceu porque Leo acusou Maycon de estar a fazer jogo com Diogo Alexandre, procurando bate-bocas com o colega, precisamente na semana em que está nomeado, para sobressair no programa.

«Acho que é jogo» disse Leo num tom de voz elevado, quando Maycon também começou a mostrar grande revolta com as afirmações do colega. «Precisas de jogo para aparecer» reforçou, levando o professor de skate a responder que nunca precisará de alguém para aparecer.

Contudo, Leo diz que tem um exemplo concreto. Veja tudo:

Com toda esta situação, Renata ficou frágil, saiu da sala em lágrimas e refugiou-se na casa de banho para chorar.

Veja o que aconteceu: