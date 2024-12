Rita acerta no segredo de Leomarte sem saber, mas decide desistir em vez de ir em frente!

Mais um dia, mais uma tentativa de descobrir um segredo dentro casa! Esta tarde, Rita arriscou e tentou desvendar o segredo de Leomarte, mas não foi em frente com a sua suspeita...

No confessionário, Rita afirmou qual seria o segredo de Leomarte: «Descobri no funeral do meu companheiro que ele era casado com uma mulher».

«Foi baseado numa pista. Pode fazer sentido para ti porque envolve três pessoas e envolve morte», explicou-se Rita.

«Coisa mais surreal que já ouvi nesta casa (...) Engraçado», disse Leomarte ao tentar defender o seu segredo e impedir que a colega fosse em frente.

«Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral» - este é o segredo que esconde Leomarte.

A concorrente acabou por optar desistir e não seguir em frente com a intenção de tentar desvendar o segredo, não sabendo que estava certa.

No confessionário com Leo, a 'Voz' confirmou que o segredo seria validado caso Rita seguisse em frente; estaria correto.

Sobre outros segredos...

Na casa, já se descobriram os segredos de Maycon e Renata (somos um casal falso) , de Rita e Ruben (já me envolvi com um/uma concorrente da casa), de Margarida e Gonçalo (somos um casal) e de João Ricardo (participei numa novela da TVI).

Cá fora, o público já conhece todos os segredos, tais como: