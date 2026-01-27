Leomarte Freire mostra a coleção secreta que tem em casa: e vale vários milhares de euros

Leomarte Freire já nos habituou às partilhas em que mostra a vida de luxo que leva, mas surpreendeu tudo e todos ao mostrar, pela primeira vez, uma coleção secreta que tem em casa, e que vale milhares de euros.

O ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou, no Tik Tok, um vídeo em que se mostra a arrumar os seus perfumes. São muitas fragrâncias diferentes e todas elas de marcas de luxo bem conhecidas.

Pode ver aqui o vídeo que está a dar que falar:

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Leomarte Freire não poupou críticas a Daniela Santo no Dois às 10 desta terça-feira, dia 13 de janeiro. Tudo começou quando foi exibido no ecrã uma fotografia da famosa Team Azul, um grupo de concorrentes, composto por Leomarte, Diogo Alexandre, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso, Daniela Santo e Juliana Leão.

«Olha a nossa foto. Está lá a emplastra. É aquela menina, está em todo o lado. Em todas as fotos de ex-concorrentes de reality shows ela está lá. A Daniela», atirou Leo, surpreendendo o apresentador Cláudio Ramos. «Foi minha colega, mas não a conheci dentro da casa. Depois de acabar o programa, vejo-a em todas as fotos com todos os ex-concorrentes de reality shows da vida. É ‘Big Brother’, é ‘Secret Story'. Que acabe a Primeira Companhia que eu quero ver…»

Depois, Leo foi, ainda, mais longe nas críticas. «Era minha amiga, agora já não é. Eu com alpinistas sociais e emplastros não me dou», declarou.