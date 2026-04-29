Até as faturas: Conheça todos os detalhes da viagem polémica que "separou" Daniela e Leomarte

Daniela Santo e Leomarte entraram no Desafio Final mas deixaram contas por acertar fora da casa. Ao que parece, os concorrentes, que em tempos tinham sido muito unidos, desentenderam-se após fazerem uma viagem ao Egipto, para celebrar o aniversário de Leomarte.

As acusações surgiram logo na Gala de Estreia do Desafio Final e Leomarte garante que a causadora de mau ambiente da vigem foi a até então amiga, Daniela Santo. O concorrente acusa a colega de fotografar as faturas e publicá-las no Instagram.

A tão falada viagem ao Egipto está nos destaques no Instagram de Daniela e, as tão faladas faturas, estão lá. Veja a viagem completa na Galeria de imagens que preparámos para si. A fatura em questão corresponde ao restaurante Crimson, em Cairo.

Cá fora, a equipa de Daniela Santo, já se veio justificar e defender a concorrente

Os administradores das redes da concorrente Daniela Santo do Secret Story - Desafio Final divulgaram, esta terça-feira, 28 de abril, um “comunicado importante” na sequência das acusações de que Daniela Santo estaria a insinuar ter pago despesas que, alegadamente, teriam sido suportadas por outras pessoas.

A mensagem foi direcionada aos fãs, apelidados de “Santinhos”, e incluiu uma lista de viagens realizadas pela influenciadora digital.

«Boa tarde, Santinhos. Para que não restem dúvidas, partilhamos estas fotografias de várias viagens:— Brasil, março de 2025— Moçambique, maio de 2025— Marrocos, junho de 2025— Egito, fevereiro de 2025», pode ler-se no início do comunicado.

No seguimento, os responsáveis esclareceram o propósito das publicações: «Ao longo destas experiências, foram várias as ocasiões em que foram tiradas fotografias com os valores das refeições. O objetivo é simples, guardar memórias, partilhar vivências e, de forma leve e transparente, dar a conhecer o custo de vida em diferentes países e realidades».

A nota reforça ainda que nunca houve intenção de induzir o público em erro: «Nunca, em momento algum, houve a intenção de transmitir que estas experiências eram patrocinadas ou pagas por terceiros. Sabemos que hoje em dia nem todos têm a possibilidade de viajar, e ao partilhar este tipo de conteúdo, a ideia é também permitir que, de alguma forma, se possam viver estas experiências através de um ecrã e conhecer o custo de vida de outros países».

As imagens divulgadas mostram várias publicações de Daniela Santo nas quais surgem indicados os preços das refeições, bebidas e outros consumos em diferentes destinos.