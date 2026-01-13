Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Ao Minuto

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Acompanhe ao minuto

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

  • Há 3h e 51min
Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...» - Big Brother
Leomarte Freite e Daniela Santo

No Dois às 10, Leomarte surpreende ao falar de Daniela Santo, com quem está de relações cortadas

Leomarte Freire não poupou críticas a Daniela Santos no Dois às 10 desta terça-feira, dia 13 de janeiro. Tudo começou quando foi exibido no ecrã uma fotografia da famosa Team Azul, um grupo de concorrentes, composto por Leomarte, Diogo Alexandre, Gonçalo Coelho, Margarida Barroso, Daniela Santo e Juliana Leão.

«Olha a nossa foto. Está lá a emplastra. É aquela menina, está em todo o lado. Em todas as fotos de ex-concorrentes de reality shows ela está lá. A Daniela», atirou Leo, surpreendendo o apresentador Cláudio Ramos. «Foi minha colega, mas não a conheci dentro da casa. Depois de acabar o programa, vejo-a em todas as fotos com todos os ex-concorrentes de reality shows da vida. É ‘Big Brother’, é ‘Secret Story'. Que acabe a Primeira Companhia que eu quero ver…»

Depois, Leo foi, ainda, mais longe nas críticas. «Era minha amiga, agora já não é. Eu com alpinistas sociais e emplastros não me dou», declarou.

Relacionados

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

As primeiras palavras de Pedro Barroso após a desistência: «Na minha história, existem ausências e eu não quero dar isso ao meu filho»

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»
Temas: Leomarte Freire Daniela Santo

Fora da Casa

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Há 49 min
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Hoje às 18:39
Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Hoje às 16:47
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Hoje às 13:51
A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Hoje às 12:53
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Hoje às 12:20
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

27 set 2024, 14:29
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Hoje às 13:51
Ver Mais

Notícias

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Há 49 min
A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

Há 3h e 12min
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Há 3h e 51min
«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Hoje às 18:39
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

Hoje às 16:30
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
04:53

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

Hoje às 15:25
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Há 1h e 28min
O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

Há 2h e 1min
Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Hoje às 12:57
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Hoje às 12:43
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

Hoje às 09:59
Ver Mais Outros Sites