Fora do Secret Story 8, Leomarte "riscou" Daniela Santo dos amigos. No Desafio Final entraram juntos e o verniz estalou

O Desafio Final está a aquecer com a entrada de novos concorrentes e, desta vez, são Leomarte Freire e Daniela Santo, ex-participantes do Secret Story 8, que prometem trazer tensão e emoção ao jogo e começam logo a abrir ao perceberem que vão entrar juntos.

Os dois concorrentes trocaram várias farpas e acusações e o clima aqueceu de tal forma que ambos levantaram o tom de voz, visivelmente exaltados, deixando Cristina Ferreira e o público em estúdio sem reação, por não esperarem tanta tensão.

Mas recuando até 2024, dentro da casa mais vigiada do país a relação entre ambos foi, à primeira vista, tranquila. Leomarte e Daniela Santo mantiveram uma convivência amigável, sem grandes conflitos ou momentos de destaque negativo.

No entanto, tudo mudou após o fim do programa. Leomarte surpreendeu ao afastar-se completamente de Daniela Santo. O que parecia ser uma amizade sólida rapidamente se desfez, dando lugar a uma série de críticas públicas e acusações que apanharam muitos fãs de surpresa.

Nas redes sociais e em entrevistas, não faltaram farpas, com Leomarte a mostrar-se particularmente duro nas palavras dirigidas à ex-colega. Do lado de Daniela Santo, a reação foi mais contida, mas ainda assim marcada por algum desconforto face à exposição e às declarações do antigo companheiro de casa.

Agora, com ambos de regresso à televisão no Desafio Final, o reencontro acontece num ambiente fechado e altamente emocional — o cenário perfeito para reacender conflitos antigos. As questões que ficaram por resolver cá fora poderão finalmente ser discutidas frente a frente, ou, pelo contrário, poderão intensificar ainda mais a tensão entre os dois.

Com histórias mal encerradas e emoções à flor da pele, Leomarte e Daniela Santo entram no jogo com um passado que dificilmente será ignorado. Se haverá espaço para esclarecimentos ou apenas mais confrontos, só os próximos dias o dirão. Uma coisa é certa: este reencontro promete não passar despercebido.